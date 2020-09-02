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В Казахстане минимизируют количество налогов и платежей

01.09.2020, 16:29 4834
В Казахстане минимизируют количество налогов и платежей
Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с Нацпалатой "Атамекен" с привлечением депутатского корпуса провести ревизию Налогового кодекса и подзаконных актов, передает Kazakhstan Today.
 

Коль скоро мы говорим о важности справедливого перераспределения национального дохода, то следует разработать такую же налоговую политику, понятную для всех граждан страны", - сказал Токаев в своем послании народу, отметив, что сегодня взимается около 40 различных налогов и сборов, администрирование усложнено и носит ярко выраженный принудительный характер.

 
Целью ревизии Налогового кодекса и подзаконных актов является, по словам президента, кардинальное упрощение исполнения налоговых обязательств и минимизация количества налогов и платежей.
 

Следует подумать и о дифференциации налоговых ставок как дополнительном рычаге диверсификации экономики и пополнения бюджета", - подчеркнул он.

 
В секторе МСБ, по мнению главы государства, возможно дать право предпринимателям, работающим в наиболее пострадавших от пандемии секторах, уплачивать розничный налог с оборота.
 

Отдельного внимания требуют нормы международного налогообложения. Они должны максимально стимулировать приток иностранных инвестиций и реинвестирование прибыли в Казахстан. Вместе с тем нужен надежный контроль за трансфертным ценообразованием и выводом капитала из страны", - сказал Токаев.

 
Он также сообщил, что, по экспертным оценкам, в тени находится около трети ВВП страны - огромный потенциал для повышения доходов бюджета.
 

Цифровизация налоговой и таможенной сфер серьезно поможет в борьбе с "теневой экономикой" во всех ее проявлениях. Тем более что коррупция подпитывается именно теневой экономикой", - пояснил президент, поручив переориентировать деятельность Службы экономических расследований Министерства финансов в основном на борьбу с теневой экономикой.

 
Токаев отметил, что государству необходимо выработать новую бюджетную политику, бережливую и ответственную. Финансировать следует только приоритетные направления и проекты. 
 

Нужно разработать свод ключевых бюджетных коэффициентов и правил. Для формирования цельной картины требуется внедрить так называемый "расширенный бюджет", в котором, помимо государственного бюджета, должны учитываться финансы внебюджетных фондов. Новая система бюджетного планирования должна обеспечивать национальные приоритеты и стать подчиненной частью системы национального планирования", - сказал президент

 
Кроме того, Токаев поручил усилить функционал Счетного комитета.
 

Во избежание конфликта интересов следует предусмотреть отдельный порядок его финансирования через профильные комитеты парламента, а не через республиканскую бюджетную комиссию при правительстве", - добавил он.

 

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