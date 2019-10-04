В Казахстане министров намерены штрафовать за неэффективное расходование бюджета

Председатель сената Дарига Назарбаева провела заседание Совета по совершенствованию бюджетного законодательства, на котором министр национальной экономики Руслан Даленов выступил с презентацией Дорожной карты по реформированию бюджетного процесса. Один из поднятых вопросов - неэффективность расходования бюджетных средств, выделяемых по госпрограммам, сообщили в пресс-службе сената.
Мы провели анализ 10 госпрограмм, которые реализовывались с 2011 по 2018 год. В целом по ним было освоено почти 9 трлн тенге, но бюджет на 608 млрд тенге, на наш взгляд, был освоен неэффективно. В частности, не было увеличения доходов, не создано рабочих мест и так далее. Мы считаем, что нужно установить ответственность за неэффективную реализацию госсредств, а отчеты по реализации госпрограмм дополнить разделами по выплаченным налогам, доходам, созданным новым рабочим местам, объемам выпуска продукции и так далее", - предложил Руслан Даленов.
Также глава МНЭ РК предложил внести поправки в постановление о системе госпланирования, касающиеся оценки социально-экономического эффекта программ, выводов по итогам реализации предыдущих программ, карты индикаторов, проведения внеплановой оценки госпрограмм. Кроме того, предполагается внедрить встречные обязательства для индивидуальных предпринимателей, предприятий и организаций, получающих господдержку.
В свою очередь Назарбаева поддержала необходимость выработать предложения по усилению ответственности за неэффективное использование средств в рамках госпрограмм.
У нас часто бывает, что человек возглавлял целую отрасль, разработал госпрограмму, а через какое-то время видим, что все это было неэффективно или что были ошибочно выбраны приоритеты, нанесен ущерб государственной казне, но спросить не с кого, потому что произошла кадровая ротация и уже другие люди пришли. Ответственного нет, хозяина нет. Уже столько случаев было в нашей с вами практике. Поэтому у нас предложение: независимо от смены работы должен нести ответственность за предыдущую деятельность", - сказала глава сената.
Как отметили в пресс-службе, важным моментом станет обсуждение размеров административного штрафа за неэффективное использование бюджета, который, по мнению депутатов, не должен быть формальным, а должен начисляться соразмерно ущербу. Вопрос внесения в КоАП таких штрафов в настоящее время прорабатывается депутатами сената совместно со Счетным комитетом.
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