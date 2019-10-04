В Казахстане министров намерены штрафовать за неэффективное расходование бюджета

Нур-Султан. 3 октября. Kazakhstan Today - В сенате парламента РК предложили повысить ответственность чиновников за неэффективное исполнение бюджета, передает Kazakhstan Today.

Председатель сената Дарига Назарбаева провела заседание Совета по совершенствованию бюджетного законодательства, на котором министр национальной экономики Руслан Даленов выступил с презентацией Дорожной карты по реформированию бюджетного процесса. Один из поднятых вопросов - неэффективность расходования бюджетных средств, выделяемых по госпрограммам, сообщили в пресс-службе сената.

Мы провели анализ 10 госпрограмм, которые реализовывались с 2011 по 2018 год. В целом по ним было освоено почти 9 трлн тенге, но бюджет на 608 млрд тенге, на наш взгляд, был освоен неэффективно. В частности, не было увеличения доходов, не создано рабочих мест и так далее. Мы считаем, что нужно установить ответственность за неэффективную реализацию госсредств, а отчеты по реализации госпрограмм дополнить разделами по выплаченным налогам, доходам, созданным новым рабочим местам, объемам выпуска продукции и так далее", - предложил Руслан Даленов.

Также глава МНЭ РК предложил внести поправки в постановление о системе госпланирования, касающиеся оценки социально-экономического эффекта программ, выводов по итогам реализации предыдущих программ, карты индикаторов, проведения внеплановой оценки госпрограмм. Кроме того, предполагается внедрить встречные обязательства для индивидуальных предпринимателей, предприятий и организаций, получающих господдержку.

В свою очередь Назарбаева поддержала необходимость выработать предложения по усилению ответственности за неэффективное использование средств в рамках госпрограмм.

У нас часто бывает, что человек возглавлял целую отрасль, разработал госпрограмму, а через какое-то время видим, что все это было неэффективно или что были ошибочно выбраны приоритеты, нанесен ущерб государственной казне, но спросить не с кого, потому что произошла кадровая ротация и уже другие люди пришли. Ответственного нет, хозяина нет. Уже столько случаев было в нашей с вами практике. Поэтому у нас предложение: независимо от смены работы должен нести ответственность за предыдущую деятельность", - сказала глава сената.

Как отметили в пресс-службе, важным моментом станет обсуждение размеров административного штрафа за неэффективное использование бюджета, который, по мнению депутатов, не должен быть формальным, а должен начисляться соразмерно ущербу. Вопрос внесения в КоАП таких штрафов в настоящее время прорабатывается депутатами сената совместно со Счетным комитетом.

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