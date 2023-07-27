В Казахстане на программу развития сел в текущем году выделено около 200 млрд тенге

С момента реализации программы "Ауыл-Ел бесігі" объем финансирования из республиканского бюджета увеличился в 6,7 раза

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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане развитие инфраструктуры сел осуществляется в рамках программы "Ауыл-Ел бесігі". На текущий год из республиканского бюджета предусмотрено 198 млрд тенге.





Мы ежегодно увеличиваем финансирование на реализацию проекта "Ауыл - Ел бесігі". За 3 прошедших года на эти цели из республиканского бюджета было выделено 326 млрд тенге. Реализовано свыше 3,7 тыс. проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в более чем тысяче сел. Создано порядка 33 тыс. рабочих мест", - сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства.





По его словам, в текущем году на реализацию проекта из республиканского бюджета выделено 198,2 млрд тенге.





Будет реализовано почти 2 тыс. проектов в 800 населенных пунктах. Хорошую динамику по освоению выделенных средств мы видим в Павлодарской, Актюбинской и Кызылординской областях. Однако низкий уровень отмечается в Алматинской и области Улытау. Неэффективное планирование и использование бюджетных средств, несвоевременно проведенные тендеры, отсутствие должного контроля приводят к срывам сроков введения объектов", - отметил премьер.





Он привел пример, что строительство медицинских учреждений в селах Атасу, Бидайык, Бостумсык и Сарысу области Улытау в 2022 году профинансированы в полном объеме из республиканского бюджета, однако на сегодняшний день строительные работы до сих пор не завершены.





В районе им. Мусрепова Северо-Казахстанской области строительство дороги протяженностью 53,5 км должно было быть завершено в прошлом году. Но, из запланированного объема введено в экспулуатациию только 26,5 км. Значит, 50% плана еще не выполнено.





Очень важно практично распределять средства в регионах. Надо исключать случаи, когда в одном районе реализуется несколько проектов, а в других - ни одного. При этом, развитие перспективных населенных пунктов требует особого внимания. В последующем они должны привлекать жителей из близлежащих менее перспективных населенных пунктов", - подчеркнул глава правительства.





Он напомнил, что в текущем году была принята Концепция развития сельских территорий до 2027 года. В ее рамках проект "Ауыл - Ел бесігі" определен одним из основных инструментов по модернизации сельской инфраструктуры. К 2027 году ожидается доведение всех 3,5 тыс. сел с высоким потенциалом развития до параметров Системы региональных стандартов.





В этой связи, Смаилов поручил Министерству национальной экономики совместно с акиматами областей обеспечить качественную и своевременную реализацию всех проектов "Ауыл - Ел бесігі", Министерству финансов совместно с Министерством национальной экономики и акиматами областей проработать вопрос максимального финансирования проекта "Ауыл - Ел бесігі" из республиканского и местных бюджетов.





Акимам областей поручено активизировать работу по привлечению частных инвестиций для развития сельских территорий. При этом особое внимание уделять развитию приграничных сел.





Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами областей принять все необходимые меры и обеспечить достижение целевых индикаторов Концепции развития сельских территорий", - распорядился премьер.





Как сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, в настоящее время в республике насчитывается 6 295 сельских населенных пунктов, где проживают 7,5 млн сельских жителей или 38%. Из общего числа сел отобрано 3,5 тыс. сел с высоким потенциалом развития, в которых 93% сельских жителей.



