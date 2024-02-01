В Казахстане на укрепление ветеринарной службы направят 3,8 млрд тенге

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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в феврале текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Национальный фонд - детям": поступили первые выплаты





Depositphotos





По программе в ЕНПФ начислены первые целевые требования (детям в возрасте до 18 лет) и поступили первые целевые накопления на целевые накопительные счета (детям, которым в 2024 году исполняется 18 лет). Общее количество участников программы - 6 919 131 ребенок (дети - рожденные с 1 января 2006 года по 31 декабря 2023 года включительно). Из них 304 815 участникам в 2024 году исполняется 18 лет (дети - рожденные с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года включительно).





Всем им за прошедший год из Национального фонда Казахстана начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США.





Детям, которым в течение 2024 года исполнится 18 лет, указанная сумма уже поступила на их целевые накопительные счета, открытые в ЕНПФ автоматически. Эти участники программы получат право использовать свои целевые накопления на жилье или образование сразу по достижении совершеннолетия.





Информацию об участии ребенка в программе и о начисленных целевых требованиях родители (или другие законные представители) несовершеннолетнего могут проверить (по ИИН ребенка) на специально созданном сайте kids.enpf.kz. Также данные о начислениях по своему ребенку родители могут проверить в своем личном кабинете на портале egov.kz.





Дополнительные каникулы для первоклассников









На следующей неделе первоклассников ждут дополнительные зимние каникулы , которые продлятся семь дней.





Дополнительные каникулы для учащихся первых классов продлятся семь календарных дней с 5 по 11 февраля 2024 года", - сообщили в Минпросвещения.





В Казахстане призовут на воинскую службу более 750 офицеров запаса





Минобороны РК





Правительство Казахстана приняло постановление "О призыве офицеров запаса на воинскую службу". Оно вступает в силу с 9 февраля 2024 года.





Призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году сроком на двадцать четыре месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава в количестве согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.





В Вооруженные силы планируется призвать 600 человек, в Пограничную службу КНБ - 80 человек, в Национальную гвардию МВД - 42 человека, в МЧС - 30 человек. Всего, согласно документу, в 2024 году призовут 752 офицера запаса.





Нацбанк примет решение по базовой ставке





Facebook/Нацбанк





Нацбанк примет очередное решение по базовой ставке 23 февраля 2024 года в 12.00. Напомним, 19 января комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение снизить базовую ставку до 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.





Переход на единый часовой пояс





Depositphotos





В январе премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление правительства о переходе республики на часовой пояс UTC+5.





Применить ко всей территории Республики Казахстан 5-й часовой пояс. Акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00) перевести местное время на 1 час назад", - говорится в тексте постановления правительства.





Напомним, сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны находится в зоне UTC+6. Единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени. Между тем множество граждан не поддерживают данную инициативу.





Аграрии начнут получать дизтопливо по льготной цене









Министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден график закрепления областей за НПЗ по поставке дизтоплива на весенние полевые работы 2024 года. В соответствии с графиком планируется приоритетная отгрузка и поставка 340,2 тыс. тонн дизтоплива с 1 февраля по 30 июня производителям сельскохозяйственной продукции (СХП) в 17 из 20 регионов Казахстана, в том числе тыс. тонн: февраль - 45, март - 90,4, апрель - 92,8, май - 103,4 и июнь - 8,6. Отгрузка и поставка дизтоплива производства Атырауского, Павлодарского и Шымкентского НПЗ будут осуществлены из ресурсов АО "НК "КазМунайГаз" и ТОО "Petrosun".





Рекомендованная Минэнерго цена дизтоплива непосредственно для СХП составляет 250 тенге за литр, что ниже на 15% от розничных цен "на пистолете" АЗС, и остается неизменной после уборочных работ 2023 года.





Рекомендованная цена является единой для всех 17 регионов и включает расходы на транспортировку и маржу региональных операторов по поставке топлива СХП.





Какая погода ожидается в феврале









В феврале на большей территории Казахстана средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°. Об этом сообщает РГП "Казгидромет".





Температура воздуха около нормы прогнозируется в Восточно-Казахстанской области, в юго-восточной половине Алматинской и Жетысуской областей, в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и Абайской областей.





Количество осадков в феврале в большинстве областей республики прогнозируется около климатической нормы, лишь в Атырауской области, в северной половине Костанайской области, в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны - больше нормы.





В феврале продолжительность светлого времени суток увеличивается в среднем на 2-3 часа. В южных регионах уже происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 0°, в сторону положительных значений.





Туманы и гололедные явления наблюдаются чаще, чем в январе.





По прогнозу в начале и в конце первой декады февраля c активными циклонами на большей территории РК ожидается снег, метель, в горных районах южных регионов пройдет временами сильный снег, в середине первой декады осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега. Неустойчивая погода будет сопровождаться туманами, гололедными явлениями и усилением ветра до 15-28 метров в секунду. В середине первой декады февраля на большей территории Казахстана ожидается повышение температуры воздуха:





в западных регионах: ночью от -3-14°С до -5+3°С, днем от 0,-5°С до -3+5°С;

в северных и центральных: страны ночью от -10-23°С до -3-10°С, днем от -5-15°С до -5+2°С;

на востоке страны: ночью от -10-25°С до -2-10°С, днем от -2-12°С до -2+3°С;

в южных регионах: ночью от -8-15°С до -3+3°С, днем от -8+3°С до +5+13°С.





В конце первой декады прогнозируется понижение температурного фона на северо-западе страны, затем и на остальной территории РК.





Во второй и в третьей декадах завершающего месяца зимы в большинстве областей морозы будут чередоваться с оттепелями.





Прогнозируется колебание температурного фона на севере республики ночью от -3-12°С до -15-25°С, днем от -5+3°С до -8-13°С, в южной половине ночью от -9-14°С до -8+3°С, днем от -1-6°С до +7+15°С.





В Алматы 1-2 февраля пройдут форум Digital Almaty и Евразийский межправсовет



