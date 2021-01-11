В Казахстане начались выборы в мажилис парламента и маслихаты

Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - В Казахстане 10 января стартовали выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов, передает Kazakhstan Today.

На выборы в мажилис допущены пять политических партий, от них баллотируются 312 кандидатов.

Ровно в 07.00 по времени Нур-Султана открылись избирательные участки в большинстве регионов страны. В 08.00 они открылись в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях.

Свои голоса за кандидатов также могут отдать граждане страны, находящиеся за рубежом.

Найти свой избирательный участок можно на специальном сайте : на странице нужно выбрать свой регион и ввести ИИН.

В 8 часов по времени столицы к голосованию приступили все 9994 избирательных участка по стране и 17 при представительствах Казахстана в иностранных государствах. 49 избирательных участков за рубежом приступят к голосованию с учетом разницы часовых поясов. В списки избирателей на начало голосования включено 11 915 903 избирателя. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

По данным МИД, самой первой на парламентских выборах проголосовала студентка университета Коре в Южной Корее Аделина Алпамыс.

Премьер-министр Аскар Мамин проголосовал на избирательном участке в здании концертного зала "Астана". Свой голос отдал председатель народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Али Бектаев. Фото из избирательного участка в соцсетях выложил министр здравоохранения Алексей Цой. "Исполнил свой гражданский долг. Проголосовал за будущее страны", - написал он. Лидер Народной партии Казахстана Айкын Конуров проголосовал на 113-м избирательном участке в Нур-Султане.

Голосование продлится до 20.00.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства