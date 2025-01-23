В Казахстане началось строительство трех новых аэропортов

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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году в Казахстане приступили к строительству трех новых аэропортов в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендирли, сообщили в Министерстве транспорта Республики Казахстан.





Реализация проектов даст импульс развитию экономики данных регионов, а также поспособствует притоку как отечественных, так и зарубежных туристов. Указанные проекты позволят создать дополнительные рабочие места для местного населения", - отметили в ведомстве.





По информации министерства, для развития крупных узловых хабов в 2024 году в рамках модернизации инфраструктуры воздушного транспорта введены в эксплуатацию три новых пассажирских терминала. В городах Алматы, Шымкенте и Кызылорде качественно увеличена пропускная способность пассажирских терминалов.





Новый терминал Международного аэропорта Алматы - пропускная способность объекта увеличена с 2,5 млн до 14 млн пассажиров в год. Отечественные авиакомпании Air Astana, SCAT, Qazaq Air, Fly Arystan выполняют регулярные полеты в 19 городов Казахстана. Международное авиасообщение выполняется в 26 стран мира по 50 маршрутам 30 иностранными авиакомпаниями", - сообщили в Минтранспорта.





Новый терминал аэропорта Шымкента - пропускной способностью с 800 тыс. до 6 млн пассажиров в год. Количество международных авиамаршрутов увеличено до 10, рейсов до 24 в неделю. Открыты авиасообщения в Джидду, Медину (КСА), Доху (Катар), Фукуок (Вьетнам) и Пхукет (Тайланд).





Международный аэропорт "Коркыт Ата" в Кызылорде - пропускная способность повышена с 300 тыс. до 2 млн пассажиров в год. На сегодняшний день из Кызылорды выполняется 25 внутренних авиарейсов.





Реализуется проект с казахстанско-германской компанией SKYHANSA в специальной экономической зоне "Хоргос - Восточные Ворота" по строительству пассажирского терминала мощностью до 500 чел/час, топливного хранилища емкостью до 550 000 тонн/год, грузового терминала с полной обработкой грузов до 250 000 тонн/год, создания авиационно-технического центра для обслуживания воздушных судов, а также развития туристических и торгово-развлекательных услуг для населения с созданием более 300 постоянных рабочих мест", - отметили в министерстве.





Ежегодно в Казахстане авиационные перевозки растут на 10-15%. В 2024 году казахстанские авиакомпании перевезли порядка 15 миллионов человек, аэропорты обслужили 30 миллионов пассажиров, в том числе и иностранных авиакомпаний. Помимо пассажирских перевозок, растет и показатель объема грузовых авиаперевозок. В 2024 году увеличен объем грузовых перевозок - 28 тысяч тонн в год.





Парк самолетов отечественных компаний ежегодно пополняется на 10-15 самолетов. В 2025 году количество воздушных судов составляет 102 самолета.





На сегодняшний день международное авиасообщение из Казахстана установлено с 31 страной (Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Беларусь, Азербайджан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Иран, Оман, Египет, Кувейт, Южная Корея, Китай, Индия, Вьетнам, Таиланд, Монголия, Камбоджи, Малайзия, Мальдивы, Шри-ланка, Турция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Чехия) по 117 маршрутам с частотой 582 рейс в неделю.





Уровень соответствия международным стандартам безопасности полетов в Казахстане составляет 82%, что является самым высоким показателем среди стран СНГ и сопоставимо с такими странами Европейского союза, как Дания и Польша", - отметили в Минтранспорта.