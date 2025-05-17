16.05.2025, 17:25 49126
В Казахстане намерены внести изменения в регулирование оценочной деятельности
Внедрение норм законопроекта будет способствовать повышению качества оценочных услуг
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Казахстана разработало проект поправок в закон "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан", сообщает пресс-служба ведомства.
Создание единого рынка услуг по оценке имущества откроет новые перспективы для казахстанских специалистов, обеспечит более широкий доступ к оценочным услугам для граждан и бизнеса, а также позволит интегрироваться в рынок государств ЕАЭС", - пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что законопроект включает важные изменения в регулировании оценочной деятельности, направленные на повышение прозрачности и контроля рынка.
Для оценщиков вводится требование о наличии высшего образования по специальности "оценка" и (или) высшего технического или экономического образования. Это гарантирует, что в профессию будут приходить специалисты с необходимыми знаниями, что повысит профессионализм и качество оказываемых услуг", - пояснили в Минфине.
Еще одна новелла поправок сокращает срок приостановления действия свидетельства "оценщик" с 3 лет до одного года.
Внедрение норм законопроекта будет способствовать повышению качества оценочных услуг, укреплению профессиональной дисциплины и созданию более гибкой системы регулирования рынка оценки", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в сентябре прошлого года ЕЭК заявила о том, что в ЕАЭС создается единый рынок оценочных услуг.
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17.05.2025, 15:20 6471
В Костанайской области в доход государства вернули земли на более чем 219 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Костанай. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области в доход государства вернули земельные участки площадью 13,6 тысячи гектаров, кадастровая стоимость которых превысила 219 млн тенге, сообщает прокуратура региона.
За 2023-2024 годы прокуратурой района по данному вопросу в адрес акимата внесено 7 актов надзора, в результате рассмотрения которых в доход государства возвращены земельные участки площадью 13,6 тысячи гектаров, кадастровая стоимость превысила 219 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.
По данным прокуратуры, в 2025 году также начаты проверочные мероприятия еще по 56 участкам общей площадью 5,6 тысячи гектаров.
Ранее неиспользуемые 90 тысяч гектаров земель вернули в госсобственность в области Улытау.
17.05.2025, 11:06 17841
Президенту Казахстана исполнилось 72 года Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 72 года, передает корреспондент агентства.
По данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алматы. В 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений, преддипломную стажировку прошел в посольстве СССР в КНР, в 1983-1984 годах стажировался в Пекинском лингвистическом институте. В 1992 году окончил дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.
Трудовую деятельность начал в 1975 году в Министерстве иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.
Токаев также занимал должности премьер-министра РК, министра иностранных дел Казахстана, председателя сената. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ. 20 марта 2019 года принес присягу в качестве президента Республики Казахстан.
В 2022 году одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 81,31% голосов. 26 ноября 2022 года состоялась церемония инаугурации президента.
Дополнено 17.05.2025, 14.15
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. Искренне желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - говорится в поздравлении.
Дополнено 17.05.2025, 16.09
Состоялись телефонные разговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с лидерами ряда государств, сообщает Акорда.
В частности, глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.
Руководители зарубежных государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелали ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана", - заявили в пресс-службе.
17.05.2025, 09:30 23406
Мошенники "заговорили" на казахском: о новой уловке аферистов предупредили казахстанцев
Фото: Depositphotos.com
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей Республики Казахстан предупредили о новой уловке мошенников, передает корреспондент агентства.
Они могут отправлять сообщения или звонки, имитируя голоса и текст, похожие на реальных людей - например, от имени банка, правоохранительных органов или ваших близких. Также аферисты могут использовать технологию Deepfake для создания поддельных изображений известных людей или родственников, чтобы быть убедительнее. Обращайте внимание на нелогичные фразы и отсутствие эмоций", - сообщает Polisia.kz.
Также в полиции призвали казахстанцев не передавать свои личные данные и доверять только официальным источникам.
Ранее сообщалось, что мошенники получают доступ к банковским картам родителей через вовлечение детей в онлайн-игры и мессенджеры.
16.05.2025, 20:39 44606
В Казахстане будет временно недоступен портал eGov.kz
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за внеплановых технических работ ряд цифровых сервисов будут временно недоступны в Казахстане, сообщает пресс-служба eGov.kz.
Технические работы запланированы на 17 мая в период с 00.00 до 08.00. В этот период будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:
- портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис "Цифровые документы");
- порталы e-Otinish, E-license, а также системы "Открытого правительства";
- сервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК);
- другие проекты, сопровождаемые АО "НИТ";
- сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.
16.05.2025, 13:27 57341
Реализовывать новые проекты в приоритетных отраслях экономики призвал премьер иностранных инвесторов
Предстоящая работа будет направлена на совершенствование экологического регулирования, облачных технологий и искусственного интеллекта, миграционных норм, цифровизацию процессов в сфере недропользования и т.д.
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Олжас Бектенов провел промежуточное заседание совета иностранных инвесторов, на котором были рассмотрены актуальные вопросы деятельности инвесторов в стране, их вклад в развитие внутристрановой ценности.
Он подчеркнул нацеленность на тесное взаимодействие с инвесторами для реализации новых проектов в приоритетных отраслях экономики, обеспечения глубокой локализации и расширения занятости.
Мы заинтересованы совместно с вами создавать новые производства в Казахстане, способствующие росту занятости и глубокой локализации. Важно раскрыть потенциал новых направлений сотрудничества и реализовать прорывные проекты в приоритетных секторах экономики. У нас для этого созданы все условия. Правительство Казахстана открыто к конструктивному диалогу и готово совместно находить решения, способствующие развитию нашей страны", - заявил премьер.
Спикеры отметили, что предстоящая работа будет направлена на совершенствование экологического регулирования, облачных технологий и искусственного интеллекта, миграционных норм, цифровизацию процессов в сфере недропользования, усиление межведомственной координации по вопросу падения уровня Каспийского моря, привлечение инвестиций и технологий в здравоохранение.
С комментариями по поднятым инвесторами вопросам выступили руководства министерств национальной экономики, энергетики, труда и социальной защиты населения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, здравоохранения.
По итогам заседания Олжас Бектенов поручил государственным органам и организациям проработать озвученные вопросы и рекомендации.
16.05.2025, 12:12 60366
В одном из микрорайонов Алматы построят водозабор
Реализация масштабного проекта начнется в уже в июне
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Ерменсай Бостандыкского района Алматы построят водозаборное сооружение "Нурлытау" для обеспечения водой 25 тысяч местных жителей, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Производительность нового объекта составит 9 тысяч кубометров воды в сутки. В рамках проекта также предусмотрено строительство распределительных сетей. Это позволит до конца 2026 года обеспечить качественным централизованным водоснабжением более 25 тысяч жителей микрорайонов Ерменсай и Нурлытау, устранив давнюю проблему нехватки воды в этом районе", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление энергетики и водоснабжения Алматы.
Как пояснили в пресс-службе, исторически южная часть Бостандыкского района, в том числе Ерменсай, не входила в зону обслуживания ГКП "Алматы Су". Водоснабжение осуществляли частные компании - ТОО "Водснаб", ТОО "Ерменсайводгаз" и ТОО "Баур ЛТД", однако в течение многих лет жители жаловались на низкое качество услуг и завышенные тарифы со стороны данных организаций.
В настоящее время с ТОО "Водснаб" продолжаются судебные разбирательства, однако акиматом уже приняты конкретные управленческие решения, направленные на кардинальное улучшение ситуации и обеспечение бесперебойной подачи воды, не дожидаясь окончания судебных процессов", - добавили в акимате.
Напомним, в Алматы с 1 февраля изменились тарифы на холодную воду.
16.05.2025, 08:28 67561
Министерство водных ресурсов приступило ко второй фазе проекта сохранения Северного Арала
Фото: Минводы РК
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Кызылорда. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На Кокаральской плотине в Кызылординской области министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с региональным директором Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Самехом Вахба. Стороны обсудили реализацию второй фазы проекта по сохранению Северного Аральского моря, сообщили в пресс-службе ведомства.
В данный момент Министерство водных ресурсов и ирригации завершает разработку технико-экономического обоснования по второй фазе проекта. Она предусматривает реконструкцию Кокаральской плотины и поднятие уровня моря до 44 метров по Балтийской системе, а также строительство гидроузла у села Аманоткель для стабилизации водных ресурсов в озерных системах Акшатау и Камыстыбас Аральского района Кызылординской области.
В результате площадь водной поверхности Северного Арала увеличится до 3913 квадратных километров, а объем - до 34 кубических километров. Срок наполнения моря до этих отметок составит 4-5 лет.
Выбор этого варианта сохранения моря основан на результатах анализа и оценки среднемноголетних объемов притока воды по бассейну реки Сырдарьи с 1913 по 2019 год, а также на физических параметрах водоемов. Напомним, что с предложением по поднятию и укреплению Кокаральской плотины также выступил экс-министр мелиорации и водного хозяйства Нариман Кыпшакбаев.
Мы рассмотрели несколько вариантов реализации проекта. Для поиска оптимального решения с начала этого года прошло несколько совещаний с участием представителей акимата Кызылординской области и акимата Аральского района. Неоднократно проводились встречи специалистов нашего министерства с общественностью и местными жителями. В рамках рабочей поездки в регион я провел встречу с гражданами с участием депутатов парламента, проектировщиков, ветеранов водохозяйственной отрасли и других заинтересованных госорганов. На ней мы выслушали предложения жителей Аральского района и города Аральск, обсудили вопросы по реализации проекта. Выбранный вариант является оптимальным в плане сроков, а также учитывает реальную обстановку в бассейне реки Сырдарья", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Самех Вахба в свою очередь сообщил, что Всемирный банк заинтересован в дальнейшем участии в сохранении Северного Арала. Напомним, что международная финансовая организация выделила грант на разработку технико-экономического обоснования проекта.
Сегодня мы посетили завод по переработке рыбы и увидели, как много рабочих мест будут созданы в регионе после реализации проекта. Также появятся возможности для трудоустройства в других секторах, включая сельское хозяйство, животноводство и туризм. Таким образом проект позволит создать новые экономические возможности для всей области. Проект по сохранению Северного Арала для нас очень важен, так как он показывает всему миру пример восстановления целой экосистемы", - отметил региональный директор Всемирного банка по Европе и Центральной Азии.
Срок получения экспертизы по разработанному министерством технико-экономическому обоснованию - декабрь 2025 года.
Проект по сохранению Северного Арала направлен на увеличение объема и улучшение качества воды в море, восстановление дельты реки Сырдарья, снижение выноса солевых отложений со дна Арала, улучшение управления водными ресурсами Северного Аральского моря, развитие рыбного хозяйства Кызылординской области и улучшение условий жизни местных жителей.
Напомним, что по итогам первой фазы проекта объем воды в Северном Арале вырос на 42%, соленость воды в море снизилась почти в 4 раза, ежегодный объем рыболовства достиг 8 тысяч тонн, а 870 квадратных километров высохшего дна моря покрылись водой, сократив ветровой вынос солевых отложений.
15.05.2025, 18:58 85716
В правительстве обсудили перспективы создания всесезонного туристического кластера в ВКО
Фото: primeminister.kz
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев встретился с представителями международных компаний Bartholet и ABEST по вопросам развития горнолыжного туризма, сообщает пресс-служба главы правительства.
Во время переговоров обсуждены перспективы стратегического сотрудничества и реализации инвестиционных проектов в сфере горнолыжного туризма на территории Казахстана.
В настоящее время в стране реализуются масштабные проекты по созданию современной туристической инфраструктуры. Новый импульс получили горные кластеры в Алматы и Алматинской области. Наряду с этим имеются широкие возможности для развития горнолыжного и природного туризма в Восточно-Казахстанской области, а также для проведения комплексной модернизации Щучинско-Боровской курортной зоны с целью формирования инфраструктуры круглогодичного отдыха, развития экологического и спортивного туризма.
Одним из приоритетных направлений стало развитие всесезонного туристического кластера в Риддере. Проект ориентирован на формирование пространства для полноценной жизни, восстановления и оздоровления, где спорт и природа становятся частью повседневности. Ведется обсуждение возможного размещения кластера на территории порядка 3,4 тыс. га с созданием до 38 км горнолыжных трасс, размещением на 2,3 тыс. гостиничных ключей и пропускной способностью до 6 тыс. человек в пиковый день. В случае реализации проект может обеспечить круглогодичную активность, создать свыше 1,5 тыс. рабочих мест, привлечь более полумиллиона туристов ежегодно и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в регионе.
Развитие туризма - это не только про экономику, это про качество жизни, устойчивую занятость и сохранение уникальной природы Казахстана. Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве с надежными инвесторами и открыты к новым идеям, особенно если они соответствуют нашему стратегическому курсу на всесезонный, экологичный и ориентированный на человека туризм", - подчеркнул Ермек Кошербаев.
Ключевым технологическим партнером в обсуждаемом проекте выступает швейцарская компания Bartholet Maschinenbau AG - один из мировых лидеров в области канатных дорог и транспортных систем.
Мы заинтересованы в применении наших решений в рамках проекта в Риддере. Технологии Bartholet, включая концепцию RopeTaxi, позволяют интегрировать канатные системы в архитектурную структуру курортов, что обеспечивает высокую гибкость, комфорт и бесшовную логистику. Наш опыт работы в сложных климатических условиях и горной местности может быть полезен при создании надежной и энергоэффективной инфраструктуры на данном объекте", - отметил руководитель компании Маркус Менци.
Правительство РК подтвердило готовность оказывать всестороннюю поддержку потенциальным инвесторам, обеспечивать институциональное сопровождение и содействие на всех этапах - от проектирования до ввода в эксплуатацию объектов.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?