В Казахстане насчитывается 44 проблемных стройобъекта с долевым участием

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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на сегодняшний день насчитывается 44 проблемных объекта с долевым участием. Об этом стало известно в ходе заседания республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.





На сегодняшний день по республике насчитывается 44 проблемных объекта с долевым участием. Министерством индустрии и инфраструктурного развития в целях регулирования вопросов долевого строительства подготовлен пакет стимулирующих и ужесточающих поправок. Основные стимулирующие меры предусматривают упрощение требований к застройщикам. Это позволит строительным компаниям узаконить свою деятельность путем получения гарантии Казахстанской жилищной компании и разрешения акиматов", - сообщили в правительстве.





Отмечается, что ужесточающие меры направлены на формирование прозрачного механизма привлечения денег дольщиков. Среди них: регистрация всех связанных с приобретением строящегося жилья договоров в ЦОНах, увеличение штрафных санкций за незаконное привлечение денег дольщиков с дальнейшим приостановлением строительства, запрет на рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков и т.д.





Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что в предстоящие годы планируется обеспечить новым жильем более 1 млн семей. Для достижения поставленной задачи до конца 2029 года предусмотрен ежегодный рост ввода жилья по республике на 200 тысяч кв. метров. В частности, в текущем году планируется завершить 15,3 млн кв. метров, или свыше 143 тысяч квартир.





Для своевременного проведения работ акиматами утверждены дорожные карты с указанием конкретных объектов и сроков их реализации. Министерство в свою очередь ведет ежемесячный мониторинг по каждому вводимому объекту. По итогам 4 месяцев общереспубликанский плановый показатель перевыполнен на 19%: построено 4,3 млн кв. метров при плане в 3,6 млн кв. метров - 36,6 тысячи квартир.





Премьер-министр подчеркнул, что главой государства поставлена задача по вводу 111 млн кв. метров нового жилья до 2029 года. В частности, за прошлый год свыше 130 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия.





Здесь можно отметить положительные примеры в Астане, Алматы и Алматинской области, где планы ввода жилья были перевыполнены. При этом в области Улытау, Северо-Казахстанской и Атырауской областях планы не были достигнуты", - указал Алихан Смаилов.





Он отметил, что по итогам 4 месяцев текущего года уже есть отставание от плана в областях Абай, Улытау и Мангистау.





Вопрос обеспечения жильем, особенно уязвимых слоев населения, имеет большую социальную значимость. Наиболее остро данный вопрос ощущается в крупных городах. В настоящее время на учете нуждающихся в жилье из государственного жилфонда состоят свыше 600 тыс. человек. Данный вопрос должен решаться системно и поэтапно. Для этого у нас есть целый ряд направлений в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры", - сказал премьер-министр.





Глава правительства указал, что одной из наиболее важных проблем здесь является недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой.





С этой проблемой сейчас столкнулась столица. В Астане имеется недостаток энергоресурсов, стоит вопрос обеспеченности водой. Из-за этого были снижены запланированные объемы ввода жилья. Для недопущения подобных ситуаций всем акиматам необходимо провести соответствующий анализ перспективного развития своих населенных пунктов", - отметил Алихан Смаилов.





Он подчеркнул, что зачастую проблемы планирования выявляются при вводе жилья, поэтому решать вопросы инфраструктуры необходимо еще на этапе выделения участка и выдачи разрешения на строительство.





Алихан Смаилов также добавил, что в последнее время поступает большое количество жалоб населения на качество строительных работ, нарушение планов застройки городов, несвоевременный ввод объектов.





К примеру, владельцы квартир жилищного комплекса "Будапешт" в Астане столкнулись с отсутствием теплоснабжения перед началом зимнего периода в прошлом году. В Шымкенте построенный только пять лет назад по госпрограмме многоквартирный дом уже покрылся глубокими трещинами, лифты постоянно не работают. В Алматы выявлено свыше 150 фактов нарушений законодательства при застройке горной местности, вдоль водоемов и на особо охраняемых территориях", - перечислил премьер-министр.





По его словам, распространенной проблемой является и отсутствие разрешительных документов при строительстве. В строящемся жилом комплексе "Толеби Резиденс" в Алматы нет соответствующих документов на строительство.





Только в Астане сейчас возводится порядка 90 жилых комплексов без необходимого пакета документов. Как известно, суд вынес решение по сносу почти готового жилищного комплекса "Дублин", строительство которого велось без разрешительных документов", - подчеркнул Алихан Смаилов.





Как отметил глава правительства, также необходимо извлечь опыт из произошедшего разрушительного землетрясения в Турции.





Неоднократно поднимался вопрос ужесточения мер строительного контроля, особенно в сейсмически активных зонах. Принимались определенные меры, но их недостаточно. Все эти вопросы должны быть учтены в рамках разрабатываемого Строительного кодекса", - сказал Алихан Смаилов.





В заключение он отметил необходимость обеспечить полное и своевременное исполнение всех предусмотренных на этот год планов по вводу жилья и инженерной инфраструктуры, а также учесть вышеуказанные недостатки в работе. Кроме того, премьер-министр поручил в месячный срок принять меры по запуску механизма финансирования комплексной застройки с выделением жилья для очередников и до 1 сентября провести актуализацию списка очередников на соответствие установленным требованиям.