31.10.2024, 19:37 35786
В Казахстане отменили приговор осужденному из-за понятого
Дело направленно на новое рассмотрение
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела уголовное дело в отношении А. Нурпеисова, признанного виновным в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в особо крупном размере в целях сбыта. Ему назначено 11 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ВС РК.
Выводы о доказанности вины Нурпеисова основаны на показаниях свидетелей З. и С., участвовавших в качестве понятых при личном обыске и обыске по месту жительства осужденного, признательных показаниях Нурпеисова, заключениях судебных экспертиз. Из материалов дела видно, что понятой З. ранее работал полицейским, после осуждения за совершение преступления находился на пробационном контроле. А сотрудники полиции, принимавшие участие при проведении следственных действий, ранее являлись коллегами З.", - сообщили в суде.
По закону участие заинтересованных в деле лиц в качестве понятых (работники правоохранительных органов, их стажеры, студенты, проходящие практику в правоохранительных органах, а также лица, которые ранее участвовали в качестве понятых по двум и более уголовным делам ("дежурные понятые") лица, зависимые от органов уголовного преследования: условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, находящиеся под административным надзором и др.) служит основанием для признания протокола следственного действия недопустимым в качестве доказательства.
Также в пресс-службе добавили, что не дана оценка показаниям второго понятого, который показал, что когда он подошел, подозреваемого уже за руки держали, потом начали обыскивать.
Установлены и другие нарушения закона.
С учетом изложенного судебная коллегия отменила судебные акты и направила дело на новое рассмотрение.
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31.10.2024, 15:47 43896
Не принимающие в штат инвалидов работодатели будут выплачивать компенсации в бюджет
Фото: Pexels.com
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Уровень занятости людей с ограниченными возможностями в стране составляет 28%, тогда как в странах ОЭСР этот показатель не ниже 60-70%. Многие предприятия не соблюдают квоту по приему на работу лиц с инвалидностью и не обеспечивают безопасности труда. Об этом на площадке СЦК сообщил вице-министр труда и социальной защиты РК Аскарбек Ертаев.
Как рассказал вице-министр труда, в Казахстане профессиональная трудовая реабилитация, которая включает восстановление трудоспособности, трудоустройство или обучение новой профессии, развивается медленно. Барьеры для трудоустройства включают отсутствие адаптированных рабочих мест, недостаточное образование и опыт, низкую заработную плату.
В рамках выработки мер по трудоустройству ЛСИ будет пересмотрена нормативная правовая база по регламентации, соблюдению и защите трудовых прав лиц с инвалидностью. В целях повышения социальной ответственности бизнеса и стимулирования работодателей для обеспечения занятости ЛСИ предусматривается внедрение механизма компенсационных выплат в бюджет работодателями, не выполняющими квоту по трудоустройству лиц с инвалидностью", - сообщил спикер.
Он также рассказал, что Министерством труда совместно с Министерством промышленности и строительства предусматривается передача компетенции по осуществлению надзора за инклюзивностью проектной документации, в том числе на предмет доступности объектов для маломобильных групп населения, включая лиц с инвалидностью, местным исполнительным органам.
По словам вице-министра, в Казахстане проживают более 732 тыс. лиц с инвалидностью. Доля детского населения - 15%, лиц старше 18 лет - 85%, в том числе трудоспособного возраста - 57%, пенсионеров - 27%. Ежегодно расходы на поддержку ЛСИ составляют около 11% от бюджетных расходов на социальную помощь и социальное обеспечение. На выплату социальных пособий по инвалидности в 2024 году из государственного бюджета выделено 624 млрд тенге.
31.10.2024, 15:30 45696
ЕБРР намерен инвестировать в экономику Казахстана 2 млрд евро
В этом году банк для реализации 22 проектов инвестирует в страну 650 млн долларов
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Европейский банк реконструкции и развития в ближайшие годы намерен инвестировать в экономику Казахстана 2 млрд евро, об этом в ходе встречи с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым заявила президент банка Одиль Рено-Бассо.
Президент ЕБРР поделилась планами в потенциальных областях взаимодействия, призванных способствовать устойчивому росту, улучшению инвестиционного климата и модернизации в нашей стране. Она сообщила, что банк внимательно изучает инвестиционные проекты Казахстана, и заявила о заинтересованности в дальнейшей поддержке инфраструктурного развития. ЕБРР намерен в ближайшие годы вложить 2 млрд евро в экономику Казахстана в рамках осуществления программы "зеленого" перехода. В этом году Европейский банк реконструкции и развития для реализации 22 проектов инвестирует в страну 650 млн долларов, сообщает Акорда.
Президент ЕБРР также дала положительную оценку процедуре закупок АО "Самрук-Қазына", отметив, что компании-кредиторы проводят закупки по правилам фонда, что говорит о доверии к ее закупочным процессам и их прозрачности.
Собеседники обсудили перспективы реализации ряда совместных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, включая малый и средний бизнес, финансы, жилищно-коммунальную сферу, энергетику, медицину, сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру и информационные технологии.
Глава государства высоко оценил стратегический характер сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития, а также его вклад в прогресс экономики Казахстана.
Ранее президент выступил на заседании совета иностранных инвесторов. Он прокомментировал вопросы строительства АЭС, улучшения инвестклимата, увеличения добычи нефти, логистики и другие.
31.10.2024, 14:39 47516
Добыча нефти, АЭС, инвестклимат: о чем говорил президент на заседании совета иностранных инвесторов
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании сСовета иностранных инвесторов в Астане рассказал о строительстве АЭС, улучшении инвестиционного климата в промышленности и АПК, а также о планах по увеличению добычи нефти.
Характеризуя ситуацию в энергетическом секторе, глава государства отметил, что инвестиции международных нефтяных компаний способствовали росту энергетической отрасли: за последние 30 лет добыча нефти увеличилась в три раза. Благодаря этому Казахстан вошел в пятерку стран с высокими темпами роста добычи нефти.
Говоря о будущем, мы ставим цель преодолеть порог в 100 млн тонн в год", - заявил президент.
Токаев также подчеркнул, что Казахстан обладает уникальной минерально-сырьевой базой, и рассказал о мерах по повышению эффективности и прозрачности процессов в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых. По его словам, Казахстан за последние 6 лет привлек частные инвестиции в геологоразведку на сумму более 1 млрд долларов.
В настоящее время на территории страны порядка 1,6 млн квадратных км открыты для получения права недропользования на геологоразведку.
Недавно принятый Национальный инфраструктурный план до 2029 года открывает "окно возможностей" для местных производителей. Будет реализовано около 200 крупных инфраструктурных проектов, оцениваемых более чем в 86 млрд долларов. Правительство сформирует список товаров для локализации офтейк-контрактов. Для промышленного роста необходима высококвалифицированная рабочая сила. Поэтому я объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Мы ищем инвесторов, готовых повысить качество технического и профессионального образования в Казахстане и развивать соответствующую инфраструктуру", - заявил президент.
Как было отмечено далее, ключевое значение для диверсификации экономики имеет также расширение нефтехимической промышленности.
В 2022 году мы запустили крупнейший в Центральной Азии завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. В настоящее время это предприятие покрывает почти 60 % внутреннего спроса и экспортирует продукцию в Европу, Турцию и Китай. В сентябре этого года начато строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год. В проработке - ряд нефтехимических проектов стоимостью более 14 млрд долларов", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Особое внимание в речи было уделено повышению инвестиционной привлекательности сектора "чистой энергетики". В частности, достигнуты конкретные договоренности о реализации в Казахстане 43 ГВт "зеленых" проектов с такими мировыми компаниям, как Total, Svevind, ACWA Power и Masdar. Кроме того, Казахстан имеет огромный потенциал для развития атомной энергетики.
Наша страна является крупнейшим в мире производителем урана. Как вам известно, недавно на национальном референдуме граждане поддержали строительство первой атомной электростанции, что послужит долгосрочной инвестицией в нашу энергетическую безопасность. В настоящее время мы рассматриваем возможность создания международного консорциума для реализации этого проекта", - сообщил президент Казахстана.
Следующей отраслью, заслуживающей внимания инвесторов, был назван агропромышленный сектор.
Развитие сельского хозяйства Казахстана - стратегический приоритет для обеспечения продовольственной безопасности в регионе Центральной Азии. Наша страна занимает шестое место в мире по площади сельскохозяйственных угодий, которые составляют более 200 млн га. За последние шесть лет отраслевой экспорт удвоился, превысив 5 млрд долларов. Поскольку мы стремимся превратить агропромышленный комплекс в высокотехнологичный сектор, будет реализовано более 100 проектов стоимостью 5 млрд долларов с участием иностранных инвесторов", - сказал глава государства.
В транспортно-логистическом секторе Казахстан нацелен на укрепление своих позиций в качестве ключевого евразийского транзитного узла. В стране планируется отремонтировать 11 тысяч километров старых железных дорог и построить более 5 тысяч новых. Приоритетом является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, поэтому ключевое внимание уделяется инвестициям, направленным на развитие его инфраструктуры путем строительства новых грузовых терминалов и производства транспортных судов.
В заключение президент заявил о важности продолжения диалога между членами совета и государственными органами, направленного на улучшение инвестиционного климата в стране, реализацию новых инициатив и конкретных проектов.
31.10.2024, 13:00 52666
Возврат яблоневых садов в госсобственность прокомментировали в земельном департаменте Алматы
Фото: facebook/ДУЗР Алматы
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Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент управления земельными ресурсами Алматы сделал заявление по поводу возврата яблоневых садов в госсобственность.
Там напомнили, что ТОО "Международная ассоциация клубов" получило право собственности на 884,9 га земли в Карасайском районе (позже вошедшем в черту Алматы) в 2004 году для ведения товарного сельского хозяйства. Это право было предоставлено решением акима района. В 2015 году участок разделили на 16 меньших участков с новыми кадастровыми номерами.
Важно отметить, что через этот земельный участок протекают река Керенкулак и ручей Беркара. Согласно статье 132 и 133 Земельного кодекса РК (действовавшего в 2004 году), земли водного фонда являются государственной собственностью и могут предоставляться только во временное пользование с согласованиями соответствующих органов. В связи с этим полагаем, что при предоставлении указанных земель местным исполнительным органом Карасайского района были не учтены нормы земельного законодательства в части запрета предоставления земель, занятых водоемами", - заявили в ведомстве.
В настоящее время прокуратура Алматы подала иск о признании сделки недействительной к ТОО "Международная ассоциация клубов" и ГУ "Аппарат акима Карасайского района". Иск принят к производству специализированным межрайонным экономическим судом Алматы.
В департаменте подчеркнули, что соблюдение земельного законодательства РК госорганами, физическими, юридическими и должностными лицами является одной из задач земельного законодательства.
Напомним, владельцы яблоневых садов Алматы пожаловались президенту на произвол прокуратуры. Они заявили, что у них всеми способами пытаются забрать участки под застройку элитным жильем. Камнем преткновения стали протекающие через земельный участок река Керенкулак и ручей Беркара, из-за которых у садоводов хотят отобрать землю.
Напомним, уничтожение яблоневых садов в предгорьях Алматы происходит не первый год.
В сентябре этого года активисты заявили, что сделки по выведению садов из госсобственности проводятся с грубейшими нарушениями земельного права и подлежат отмене. По вновь принятому генеральному плану Алматы в мегаполисе есть 6500 гектаров садов, которые планируется к 2040 году сократить до нуля за счет роста земель под жилье и под рекреационные насаждения, отметили общественники.
Между тем в прошлом году алматинский апорт был признан официальным брендом Казахстана.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш в интервью Kazakhstan Today прокомментировал участившиеся случаи незаконного строительства в водоохранных, природоохранных зонах и предгорьях Алматы. По его словам, нарушений все больше, и допускают их как физические и юридические лица, так и представители уполномоченных органов.
31.10.2024, 12:40 54771
Замакима Кокшетау наказали за отсутствие профилактики детского суицида
Бездействие комиссии и формальный подход к разрешению проблем подростков и их родителей привело к совершению несовершеннолетним повторной попытки суицида
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Кокшетау. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместителя акима Кокшетау наказали за ненадлежащую профилактику детского суицида, сообщает прокуратура Акмолинской области.
Комиссией по делам несовершеннолетних, возглавляемой заместителем акима города, на фоне роста суицида среди детей должные меры по их недопущению не предприняты. Бездействие комиссии и формальный подход к разрешению проблем подростков и их родителей привело к совершению несовершеннолетним повторной попытки суицида", - рассказали в прокуратуре.
За отсутствие должного контроля и несвоевременное принятие мер по профилактике детского суицида заместитель акима привлечен к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось о трагедии в селе Туймекент Жамбылской области, где два подростка покончили с собой с разницей в один день.
Напомним, в сентябре в Казахстане произошла волна суицидов среди молодых людей. Только в Алматы за неделю сразу три девочки-подростка покончили жизнь самоубийством. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки.
Детский омбудсмен Динара Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг.
После череды трагедий с детьми в Казахстане прошла неделя родительских собраний. В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками.
Волну детских самоубийств в Казахстане прокомментировал генеральный прокурор Берик Асылов. Он поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта. Асылов добавил, что прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.
Ранее в ходе брифинга официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шынгыс Алекешев сообщил, что с начала года в рамках мониторинга было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера.
Эксперты в эксклюзивном интервью Kazakhstn Today рассказали о причинах детского суицида и пробелах в законодательстве.
31.10.2024, 12:30 53951
Казахстан и Катар договорились сотрудничать в борьбе с преступностью
Соглашение открывает новый этап казахстанско-катарских отношений в правоохранительной сфере
Фото: gov.kz
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Доха. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Катар подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел РК.
Данное соглашение открывает новый этап казахстанско-катарских отношений в правоохранительной сфере, формируя правовую основу для углубленного взаимодействия и координации усилий в области безопасности", - подчеркнули в пресс-службе.
Также в рамках визита делегации Министерства внутренних дел РК во главе с министром Ержаном Саденовым в Доху состоялась встреча с министром внутренних дел Катара шейхом Халифа бен Хамадом Аль Тани.
На встрече стороны обсудили перспективы взаимодействия в борьбе с преступностью, включая противодействие организованным формам преступности, незаконному обороту наркотиков, экстремизму, киберпреступности, а также сотрудничество в области розыска лиц и обмена передовыми практиками", - добавил в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Катар будут сотрудничать в области военной подготовки.
31.10.2024, 12:11 54376
В отношении отца Шерзата Полата уголовного дела нет - Генпрокуратура
Следствие находится на постоянном контроле Генпрокуратуры
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело в отношении отца погибшего в Талгаре подростка не возбуждали, сообщил в кулуарах сената заместитель генпрокурора Галымжан Койгелдиев.
Он напомнил, что 15 октября состоялся брифинг первого заместителя министра внутренних дел и прокурора Алматинской области, в ходе которого они рассказали журналистам о расследовании уголовного дела.
Касательно убийства в Талгарском районе, следствие также находится на постоянном контроле. Уже вы знаете, что лица задержаны, предъявлен ряд обвинений. (…) В отношении отца никакого уголовного дела нет. Касательно поджога также расследуется дело, назначены экспертизы. Работа ведется", - добавил он.
Ранее министр внутренних дел Ержан Саденов в ответе на депутатский запрос рассказал, что расследование по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата ведется по 5 статьям УК РК.
Напомним, подростка убили в начале октября. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. По версии следствия, пожар начался снаружи дома.
Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
Прокуратура будет ходатайствовать об открытом судебном процессе над убийцами парня.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
31.10.2024, 12:10 31936
Антитеррористические учения пройдут в Караганде
Фото: gov.kz
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Караганда. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Антитеррористические учения "Дабыл-Антитеррор-2024" пройдут в аэропорту "Сары-Арка" в Караганде, сообщает Антитеррористический центр Республики Казахстан.
31 октября с 11.00 до 14.00 в условиях аэропорта "Сары-Арка" в Караганде планируется проведение антитеррористического учения "Дабыл-Антитеррор-2024" по экстренному реагированию на террористические проявления. В рамках учения предусмотрены меры по ограничению движения автотранспортных средств в районе аэропорта Караганды", - проинформировали в пресс-службе.
Граждан призвали с пониманием отнестись к проводимым учениям, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.
Ранее на телефоны жителей Алматы пришли экстренные оповещения о проведении антитеррористических учений в городе. Оповещения удивили алматинцев, поскольку об учениях не предупреждали заранее.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?