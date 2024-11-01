В Казахстане отменили приговор осужденному из-за понятого

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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела уголовное дело в отношении А. Нурпеисова, признанного виновным в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в особо крупном размере в целях сбыта. Ему назначено 11 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ВС РК.





Выводы о доказанности вины Нурпеисова основаны на показаниях свидетелей З. и С., участвовавших в качестве понятых при личном обыске и обыске по месту жительства осужденного, признательных показаниях Нурпеисова, заключениях судебных экспертиз. Из материалов дела видно, что понятой З. ранее работал полицейским, после осуждения за совершение преступления находился на пробационном контроле. А сотрудники полиции, принимавшие участие при проведении следственных действий, ранее являлись коллегами З.", - сообщили в суде.





По закону участие заинтересованных в деле лиц в качестве понятых (работники правоохранительных органов, их стажеры, студенты, проходящие практику в правоохранительных органах, а также лица, которые ранее участвовали в качестве понятых по двум и более уголовным делам ("дежурные понятые") лица, зависимые от органов уголовного преследования: условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, находящиеся под административным надзором и др.) служит основанием для признания протокола следственного действия недопустимым в качестве доказательства.





Также в пресс-службе добавили, что не дана оценка показаниям второго понятого, который показал, что когда он подошел, подозреваемого уже за руки держали, потом начали обыскивать.





Установлены и другие нарушения закона.





С учетом изложенного судебная коллегия отменила судебные акты и направила дело на новое рассмотрение.