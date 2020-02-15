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В Казахстане отменили временное удостоверение личности и вклеивание фото детей в паспорт

14.02.2020, 15:52 10828
Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане отменили временное удостоверение личности и вклеивание детских фотографий в паспорт родителей, передает Kazakhstan Today.
 
Миграционная служба Алматы сообщает, что, согласно закону РК "О внесении, изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания государственных услуг" от 25 ноября 2019 года "272-VI, исключена норма по выдаче временного удостоверения личности и отменена процедура внесения записи о детях в возрасте до 16 лет, с вклеиванием их фотографий. 

Отменена процедура записи детей и вклейки их фотографий в паспорт родителя для выезда за границу. Также теперь не будет временного удостоверения личности. То есть если раньше человек терял удостоверение, к примеру, то ему выдавали временное. Отныне гражданин РК будет получать стандартное удостоверение личности. Это упрощает производство документооборота, а главное - облегчает процедуру оказания государственных услуг, получаемых гражданами Республики Казахстан", - проинформировал начальник управления миграционной службы департамента полиции Алматы Асхат Бутунчинов.

 

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