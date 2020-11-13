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В Казахстане перенесут срок уплаты налога на транспорт

12.11.2020 6670
В Казахстане перенесут срок уплаты налога на транспорт
inbusiness.kz
Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют перенести срок уплаты налога на транспорт с 31 декабря текущего года на 1 апреля следующего за отчетным периодом года, передает Kazakhstan Today.
 

В целях удобства для налогоплательщиков предлагается перенос срока уплаты налога на транспорт с 31 декабря текущего года на 1 апреля следующего года", - сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов в ходе заседания сената. 

 
Он также рассказал, что предлагается объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налога.
 

Два налога будут уплачиваться единым платежом", - пояснил министр.

 
При этом земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов предлагается отменить.
 

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