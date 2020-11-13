В Казахстане перенесут срок уплаты налога на транспорт

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В целях удобства для налогоплательщиков предлагается перенос срока уплаты налога на транспорт с 31 декабря текущего года на 1 апреля следующего года", - сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов в ходе заседания сената.
Он также рассказал, что предлагается объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налога.
Два налога будут уплачиваться единым платежом", - пояснил министр.
При этом земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов предлагается отменить.
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