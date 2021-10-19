В Казахстане планируется ввести госрегулирование личных подсобных хозяйств

НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан подготовило Консультативный документ регуляторной политики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности личного подсобного хозяйства" и изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях РК по вопросам деятельности личного подсобного хозяйства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отмечается в документе, основной проблемой, для решения которой документ разработан, является низкий уровень доходов и высокая степень безработицы сельских жителей, ухудшение санитарной гигиены внутри сельских населенных пунктов (СНП), а также экологии вокруг них, ветеринарной безопасности, деградация почв и низкая степень достоверности результатов деятельности личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

По данным министерства, в Казахстане насчитывается 1636,2 тыс. ЛПХ, которые по итогам 2020 года произвели сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 2,6 трлн тенге, внося весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. В настоящее время 41,5% от общего объема валовой продукции отрасли приходится на долю ЛПХ. Кроме того, в ЛПХ занято более 3,5 млн сельских жителей, которые относятся к категории людей с низким уровнем доходности.

При этом ЛПХ не имеют доступа к современным методам производства, их огромный биологический актив не вовлечен в технологические процессы и их потенциальные возможности не раскрыты. Не имея доступа к мерам государственной поддержки, они вынуждены вести неравную конкуренцию с организованными хозяйствами на внутреннем рынке продовольственных товаров, отмечают разработчики.

Отсутствие четкой регламентации ведения хозяйственной деятельности ЛПХ привело к тому, что сегодня создалась неблагоприятная экологическая обстановка и неудовлетворительная эпизоотическая и санитарная ситуация не только в самих населенных пунктах, но и вокруг них. Нехватка пастбищных угодий вокруг населенных пунктов и их высокий уровень деградации на сегодняшний день стали причиной роста количества протестного электората среди самой политически пассивной и консервативной части населения страны, чем все чаще стали пользоваться оппозиционно настроенные деструктивные элементы", - сообщается в документе.

В то же время низкая степень достоверности результатов деятельности ЛПХ в значительной мере влияет на адекватность разработки государственной политики по развитию аграрного сектора экономики и сельских территорий.

Сельские жители не в полной мере имеют возможности для накопления на своих индивидуальных счетах ЕНПФ, ГФСС и ОСМС, что в свою очередь, значительно снижает уровень их социальной защищенности", - отмечают разработчики проекта.

Одним из путей решения описанной выше проблемы, по мнению Минсельхоза, является внесение сопутствующих изменений в Земельный Кодекс РК в части развернутого определения статуса ЛПХ, в Уголовный Кодекс в части привлечения к ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан о ЛПХ, в Закон "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" в части разработки подзаконных актов по субсидированию ЛПХ, в Закон "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" в части утверждения областных и районных программ, планов по развитию ЛПХ, организации и реализации мероприятий по вопросам развития ЛПХ.

Принятие данных внесений и изменений в действующие законодательства позволят устанавливать уголовную ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о ЛПХ, позволит определить статус ЛПХ, обеспечить рациональное использование земель сельских населенных пунктов и сельхозназначения, открыть путь для доступа ЛПХ к мерам господдержки, а также обеспечит формирование областных и районных программ и планов по развитию ЛПХ", - говорится в документе.

Кроме того, в законопроекте предполагается ввести норму регулирования численности скота в каждом подворье в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства.





Это может вызвать недовольство отдельной части населения, которое может поддерживаться и подогреваться оппозиционно настроенными лицами. Однако, эта проблема может быть решена путем проведения соответствующей разъяснительной работы среди населения", - считают разработчики документа.

Альтернативным вариантом решения проблемы является стимулирование ЛПХ с целью превращения их в категорию сельскохозяйственных товаропроизводителей с выходом за пределы населенного пункта.

При таком варианте, во-первых, абсолютное большинство ЛПХ не имеют физических возможностей для самостоятельного ведения хозяйства в качестве крестьянского хозяйства или юридического лица, что не даст желаемого эффекта по повышению дохода и соответственно жизненного уровня сельских жителей, во-вторых, такая мера будет крайне затратной для бюджета из-за необходимости создавать производственную инфраструктуру для каждого желающего в случае их массового появления", - отмечают в министерстве.

Кроме того, предлагается внести сопутствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части привлечения к ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан о ЛПХ.