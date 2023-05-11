В Казахстане планируют объединить функции ветеринарного и фитосанитарного надзора

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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос объединения функций ветеринарного и фитосанитарного надзора в единую структуру обсудили на совещании у заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, - Вопрос объединения функций ветеринарного и фитосанитарного надзора в единую структуру обсудили на совещании у заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба главы правительства.





Основная цель планируемого объединения - устранить "слепые зоны" в процедурах контроля за безопасностью пищевой продукции. Сегодня функции единого процесса распределены между тремя госструктурами, в результате чего на стыках функционалов образуются "слепые зоны". Этот вопрос на совещании у вице-премьера поднимали в марте текущего года, по итогам которого было поручено провести функциональный анализ и изучить все за и против объединения трех структур в одну.





Идея объединения функционалов ветеринарии и фитосанитарии не нова. До 2007 года эти службы работали раздельно, с 2007 по 2011 - объединились, а с 2012 года снова стали отвечать каждый за свои функции.





Результаты анализа представил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов. Он пояснил, что сегодня Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ осуществляет регулятивные, реализационные и контрольные функции в области ветеринарии и безопасности пищевой продукции. А Комитет госинспекции в АПК обеспечивает руководство в сфере агропромышленного комплекса в части защиты и карантина растений, регулирования зернового рынка, семеноводства, племенного животноводства. Оба комитета имеют свои подведомственные организации и территориальные подразделения (в т.ч. лаборатории) в районах, областях, городах республиканского значения.





Также мы изучили международный опыт. В Литовской Республике в 2000 году была проведена реформа, в результате которой три органа объединили в один, создав государственную службу продовольствия и ветеринарии. Благодаря этому в Литве, которая является членом ЕС, ведется полный контроль безопасности продовольствия "от фермы до стола", а также производства, импорта, перевозки, хранения и торговли. В КНР контроль безопасности экспортно-импортной продукции осуществляется Главным таможенным управлением. В результате экспертиза готовой пищевой продукции, растениеводства и животноводства осуществляется в лаборатории Главного таможенного управления с выдачей одного сертификата. В Азербайджанской Республике в 2017 году создано Агентство по пищевой безопасности, которое ведет государственный контроль за безопасностью пищевых продуктов, нормативное регулирование ветеринарного и фитосанитарного контроля и другие функции, связанные с безопасностью пищевой продукции на всех стадиях процесса, включая защиту прав потребителей", - сказал Рустем Курманов.





По итогам совещания Серик Жумангарин отметил, что решение об объединении должно быть принято только на основании тщательного анализа. Для глубокой и всесторонней проработки вопроса решено создать рабочую группу на уровне вице-министров заинтересованных ведомств и представителей других организаций, включая АСПиР и др.