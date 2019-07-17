В Казахстане планируют разработать требования к электросамокатам

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют разработать меры по контролю за техническим состоянием электросамокатов, передает Kazakhstan Today.

"Согласно законодательству, права для управления самокатами и мопедами не требуются. Также не осуществляется контроль за конструкцией и техническим состоянием самокатов. В этой части мы будем вырабатывать меры, регулировать данный процесс", - сказал на пресс-конференции заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алибек Кенисбаев.

Он отметил, что данный вопрос изучается с учетом международного опыта и будут вырабатываться меры с учетом того, что Казахстан входит в Таможенной союз.

Алибек Кенисбаев также пояснил, что электросамокаты приравниваются к мопедам.

Согласно Правилам дорожного движения, им разрешается двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, если таковые отсутствуют, то по краю проезжей части. Либо по полосе для маршрутных транспортных средств", - сообщил он.

Он отметил, что, к сожалению, эти требования не всегда выполняются. "Наш главный призыв - взаимоуважение и культура на дороге. Это проблема касается всех участников дорожного движения", - сказал представитель ведомства.

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