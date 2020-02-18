В Казахстане планируют законодательно закрепить норму об индексации зарплат

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Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов поддержал предложение Федерации профсоюзов о законодательном закреплении индексации зарплат в Казахстане. Об этом он заявил в кулуарах заседания коллегии ведомства, передает Kazakhstan Today.

К сожалению, до этого времени вопрос индексации прямо в трудовом законодательстве не был прописан в силу того, что с этим не соглашались объединения работодателей. Мы в 2016 году добились того, что вопросы индексации прописаны как обязательные вопросы, которые должны найти отражение в отраслевом соглашении трех сторон. Поэтому правильно, что профсоюз поднял этот вопрос. Мы сегодня договорились, что будет рабочая группа отдельно с профсоюзными организациями, где мы будем этот вопрос оттачивать", - цитирует Нурымбетова Kazpravda.kz .

Как заявил в ходе заседания коллегии первый заместитель председателя Федерации профсоюзов Сатыбалды Даулеталин, "необходимо включить в Трудовой кодекс или Конституцию норму, предусматривающую регулярную индексацию зарплат, а также различных социальных выплат".

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