Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане предложили сократить ежемесячный сбор на капремонт до 12 тенге на квадратный метр, передает Kazakhstan Today.

Тема уменьшения ежемесячного сбора на капитальный ремонт была затронута сегодня на пленарном заседании мажилиса при обсуждении проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства". Документ представил депутатам министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр.

Данная норма закона действует с 2011 года, и поскольку расчет связан с МРП, размер которого с каждым годом увеличивается, вследствие чего сумма сбора является неподъёмной для многих семей. Ввиду большой нагрузки для значительной части населения данные средства собирались не в полном объёме. В целях стимулирования населения к накоплению средств нормами законопроекта предусматривается снижение данного показателя до 0,05-кратного месячного расчетного показателя (уменьшение до 4 раз, порядка 12 тенге на 1 квадратный метр)", - сообщил министр.

По его словам, проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства" направлен на урегулирование деятельности органов управления путем создания новой формы некоммерческой организации "объединение собственников имущества" по принципу "один дом - одно объединение - один счёт"; внедрение нового механизма проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума; повышение прозрачности деятельности органов управления и так далее.

Предлагаемый принцип предусматривает индивидуальный подход по управлению каждым домом. Каждое объединение собственников имущества будет открывать собственный текущий и сберегательный счета. Данная мера исключит навязывание со стороны КСК и управляющих компаний услуг и тарифов собственникам и обеспечит прозрачное расходование средств жителей, а также дает право выбора жильцам способа управления либо через собственные органы управления, или через управляющие компании, на договорной основе", - пояснил докладчик.

Внедрение нового механизма проведения капремонта общего имущества, в свою очередь, позволит жителям накапливать средства на капитальный ремонт только своего дома с возможностью мониторинга поступления средств и целевого расходование данных денег. Разработан механизм накоплений и получения льготных займов на проведение капитального ремонта.

Например, по расчетам жилищно-строительного сберегательного банка процентная ставка по займам будет составлять порядка 2% годовых. В данной схеме также участвуют местные исполнительные органы, которые по обращению органа управления принимают решение о необходимости проведения капитального ремонта, организуют разработку проектно-сметной документации, проводят техобследования и энергоаудит", - добавил Скляр.

В части повышения прозрачности работы органов управления проектом закона предусматривается создание информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, которая обеспечит прозрачность бизнес-процессов для всех участников. В информационной системе жители смогут контролировать расходы и доходы по дому, проверять корректность начислений и расчетов, вести мониторинг деятельности своего органа управления, подавать обращения по проблемам ЖКХ. Кроме этого, у жителей появится возможность проводить электронные голосования и принимать в них участие в удаленном доступе по всем вопросам дома.

Для совершенствования деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов, предложена схема, когда кооператив будет создаваться только для одного многоквартирного жилого дома, количество членов которого не должно превышать количество квартир, и строительство будет осуществляться после государственной регистрации и при наличии земельного участка на праве аренды или на праве собственности.

Поправки охватывают и обеспечение безопасной эксплуатации опасных технических устройств, объектов газа и газоснабжения на объектах социальной инфраструктуры. В рамках законопроекта предусмотрено наделение компетенцией жилищных инспекций местных исполнительных органов по осуществлению контроля и надзора за безопасной эксплуатацией объектов газа и газоснабжения, а также за опасными техническими устройствами на объектах социальной инфраструктуры.

На сегодняшний день значительная часть лифтового хозяйства превысила свой нормативный срок эксплуатации, и для решения данного вопроса финансирование работ по замене и ремонту лифтов будет осуществляться за счет средств местного бюджета", - сказал министр.

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