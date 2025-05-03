В Казахстане приватизируют 475 компаний с госучастием

Фото: Минобороны РК

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Алматы. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии Дня Победы военнослужащие объединенного отдела по делам обороны Илийского района и города Алатау Алматинской области, воспитанники военно-патриотических клубов поздравили ветерана Великой Отечественной войны Танирбергена Толганбаева со 102-летием. Об этом - В преддверии Дня Победы военнослужащие объединенного отдела по делам обороны Илийского района и города Алатау Алматинской области, воспитанники военно-патриотических клубов поздравили ветерана Великой Отечественной войны Танирбергена Толганбаева со 102-летием. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РК.





От имени министра обороны РК они выразили глубокую благодарность ветерану, вручили ему памятные подарки, пожелали крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа.





Танирберген Толганбаев родился 1 мая 1923 года в колхозе имени Кирова Аксуского района Талдыкорганской области. В мае 1942 года 19-летний юноша был призван в ряды Советской армии Аксуским районным военкоматом.





В 1942 году нас собрали в Лепсы, - вспоминает ветеран. - На поезд нельзя было опоздать - за это грозил трибунал. Мама провожала меня. Мы всю ночь ехали на верблюде, чтобы успеть. Когда поезд тронулся, мама бежала за ним и плакала".





Службу начал в пограничных войсках на Кавказе. В учебном центре молодого бойца готовили в качестве снайпера. Впереди были ожесточенные бои под Сталинградом. Кавказ стал для него настоящей школой жизни, где закалялась воля и оттачивались боевые навыки. Проходя службу в Ереванском погранотряде среди многонационального состава, он впервые заговорил на русском языке. Вернулся на родину в 1949 году. Сначала был секретарем суда, затем - оперуполномоченным в звании младшего лейтенанта. Окончил Сталинабадскую школу милиции, затем позже - юридический факультет КазГУ имени Кирова.





В течение десяти лет Танирберген Толганбаев возглавлял Джамбульский РОВД Алматинской области. С 1976 года начал работать в прокуратуре Илийского района, где заслужил уважение как принципиальный и справедливый защитник прав граждан. Последние годы трудился юрисконсультом Бурундайского сахарного завода.





За героизм и безупречную службу фронтовик был поощрен медалями "За оборону Кавказа", Жукова, другими юбилейными наградами и знаками отличия. Танирберген Толганбаев - почетный гражданин Илийского района.





С супругой, педагогом по профессии, Дамели Альпеисовой фронтовик вырастил шестерых детей. У него 12 внуков, 16 правнуков и правнучка.