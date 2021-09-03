В Казахстане проведут коренное реформирование системы ветеринарии

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - По поручению главы государства в РК коренным образом будет реформирована система ветеринарии, передает KAZAKHSYAN TODAY.

Во-первых, планируется передать часть функций госмонополии в конкурентную среду, что обеспечит приток частного капитала в эту сферу. Во-вторых, будут переведены в цифровой формат деятельность ветеринарной службы, тем самым будет обеспечена прослеживаемость эпизоотической ситуации и безопасность животноводческой продукции. С другой стороны, цифровизация позволит освободить ветеринарных специалистов от бумажной работы, нацелив их на выполнение основных функций", - сообщил сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

Также, по его словам, будут четко разделены полномочия между ветслужбами центральных и местных исполнительных органов. Кроме того, планируется решить вопросы повышения заработной платы ветеринарным специалистам.

Для реализации этих инициатив будет разработан соответствующий пакет изменений и дополнений в законодательство в сфере ветеринарии.

Кроме того, по поручению главы государства планируется внести существенные корректировки в систему государственной поддержки отрасли. Они будут направлены на оптимизацию направлений господдержки; на обеспечение ее доступности всем субъектам независимо от их размеров производства. Также они будут направлены на достижение конечного результата и техническое и технологическое перевооружение отрасли.

Эта работа будет проведена поэтапно, начиная с субсидирования отрасли животноводства", - уточнил министр.

Кроме того, планируется поэтапное введение встречных обязательств для бизнеса, таких как диверсификация посевных площадей, увеличение валовой продукции сельского хозяйства, повышение производительности труда, а также выполнение требований по рациональному использованию земель.

В целях системного мониторинга эффективности субсидии будет принята Методика эффективности субсидирования АПК", - проинформировал Ербол Карашукеев.

Накануне, выступая с посланием народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что сфера ветеринарии требует совершенствования, нуждается в четком разграничении функций и полномочий между центром и регионами. От эффективной работы ветеринаров на местах зависит здоровье и продуктивность скота, а это, в свою очередь, напрямую влияет на благосостояние сельских жителей. Без современной ветеринарной службы невозможно расширение экспорта значительной части сельскохозяйственной продукции. Поэтому в этой сфере требуется последовательная работа: цифровизация процессов, автоматизация сбора и передачи данных, подготовка кадров и повышение заработных плат.

Также глава государства подчеркнул, что в аграрной политике наблюдается непоследовательность.

Со сменой министров меняется и политика. В таких условиях фермерам сложно планировать работу на перспективу. Нужно выработать единую генеральную линию. В соответствии с ней требуется пересмотреть и стабилизировать механизмы субсидирования. Только за последние пять лет на субсидирование было направлено более 2 трлн тенге. К сожалению, более половины уголовных дел в сфере АПК приходится на хищение субсидий. Такая ситуация неприемлема. Следует укрепить нормативную базу, внедрить систему эффективного планирования и мониторинга. Необходимо, чтобы порядок оформления субсидий был понятным и прозрачным. Субсидии должны быть в полной мере доступны малым и средним хозяйствам", - сказал президент.

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