В Казахстане разрабатывают Концепцию дальнейшего развития пенсионной системы

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первой сессии парламента Республики Казахстан седьмого созыва, высказался о развитии пенсионной системы, передает Kazakhstan Today.

Мы запустили важную, можно сказать, уникальную реформу - возможность частичного изъятия и использования пенсионных активов. Кроме того, необходимо предоставить гражданам возможность управлять своими накоплениями через различные инструменты", - сказал Токаев.

По его словам, правительство и Нацбанк разрабатывают Концепцию дальнейшего развития пенсионной системы. "Очевидно, что ее практическая реализация потребует качественного законодательного обеспечения", - отметил глава государства.

Еще одна задача - создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Требуется разработать механизмы поддержки предпринимательства, основанные на принципиально новой регуляторной политике", - сказал президент.

Токаев отметил, что особую актуальность приобретает принятие закона "О промышленной политике". "Он не должен быть рамочным. В нем следует предусмотреть конкретные меры, действенные механизмы поддержки и стимулирования отечественного бизнеса", - подчеркнул глава государства.

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