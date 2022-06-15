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В Казахстане разработали закон о прокуратуре

14.06.2022, 12:47 18491
В Казахстане разработали закон о прокуратуре
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Конституционный закон "О прокуратуре" разработала Генеральная прокуратура Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Современные вызовы и угрозы требуют усиления правозащитного потенциала прокуратуры и модернизации высшего надзорного органа, укрепления гарантий деятельности прокуроров", - сообщается в тексте документа. 

 
Кроме того, отмечается, что необходимо в новом Конституционном законе "О прокуратуре" закрепить действенные инструменты и механизмы, которые позволят более эффективно обеспечивать соблюдение законности, защищать и восстанавливать права и свободы граждан, интересы бизнеса, общества и государства. 
 

Принятие закона усилит правозащитный потенциал прокуратуры и ее роль в системе обеспечения верховенства права", - подчеркивается в документе. 

 
Прокуратура в целях защиты человека, его жизни, прав и свобод, как высших ценностей государства, обеспечения верховенства закона и укрепления законности на территории Республики Казахстан осуществляет следующие задачи:
 
1) защиту и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства; 
 
2) выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий; 
 
3) координацию деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью; 
 
4) иные задачи, определяемые законами и актами президента Республики Казахстан. 
 
Органы прокуратуры в пределах возложенных задач осуществляют: 
 
1) высший надзор за законностью: 
 
деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, учреждений, субъектов предпринимательства и иных организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений; 
 
действий (бездействий) должностных и иных лиц, в том числе судебных исполнителей и нотариусов, а также принимаемых ими актов и решений, вступивших в силу; 
 
производства по делам об административных правонарушениях; 
 
досудебного расследования, уголовного преследования, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности; 
 
исполнительного производства; 
 
судебных актов, вступивших в законную силу; 
 
исполнения уголовных наказаний и применения иных мер государственного принуждения; 
 
государственной правовой статистики и специальных учетов; 
 
соблюдения международных обязательств Республики Казахстан; 
 
иных сфер общественных отношений, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства; 
 
2) представительство интересов государства в суде; 
 
3) досудебное расследование, уголовное преследование; 
 
4) международное сотрудничество в уголовно-правовой сфере; представление интересов государства в иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах) по вопросам возврата доходов, полученных преступным путем, вне уголовного процесса; 
 
5) участие в правотворческой деятельности; 
 
6) подготовку и повышение профессионального уровня кадров правоохранительных органов, а также образовательную и научную деятельность; 
 
7) взаимодействие с уполномоченным по правам человека в рамках содействия в восстановлении и защите прав и свобод человека и гражданина; 
 
8) иную компетенцию, определяемую законами и актами президента Республики Казахстан. 
 
Также сообщается, что принятие законопроекта не повлечет негативных правовых и социально-экономических последствий. 
 

Сроки ожидаемых результатов 2023 - 2024 годы", - отмечается в тексте документа. 

 
Сообщается, что принятие законопроекта потребует выделения дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета на 2023-2025 годы на укрепление правовых и социальных гарантий деятельности прокуратуры на общую сумму 18 754,5 тысячи тенге (2023 год - 6 251,5 тысячи тенге, 2024 год - 6 251,5 тысячи тенге, 2025 год - 6 251,5 тысячи тенге).
 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
 

новости по теме

Стало известно, каким будет состав Национального курултая

15.06.2022, 13:46 216
Стало известно, каким будет состав Национального курултая
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - В состав Национального курултая войдут председатель, два заместителя и другие участники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом говорится в тексте указа президента Касым-Жомарта Токаева "О создании Национального курултая", который сегодня был опубликован на Акорде
 
В состав Национального курултая войдут: 

1. Председатель, которым является президент Республики Казахстан

Обязанности: 

Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Национального курултая; определяет место и время проведения заседаний, дает поручения заместителям председателя, членам и секретарю Национального курултая.

2. Заместитель председателя - государственный советник Республики Казахстан

Обязанности: 

Зампредседателя утверждает повестку дня его заседаний и осуществляет иные полномочия по поручениям председателя.

3. Секретарь

Обязанности:

Привлекает в установленном порядке для осуществления отдельных видов работ экспертов, ученых и специалистов; обеспечивает организацию подготовки и проведения заседаний Национального курултая; осуществляет иные полномочия по поручениям председателя и заместителей председателя.

4. Другие члены
 
Состав Национального курултая формируется из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий, неправительственного сектора, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества и общественных советов областей, городов республиканского значения, столицы. Периодически состав Национального курултая будет обновляться путем проведения ротации его членов.
 
Члены Национального курултая вправе:
 
  • вносить предложения по плану работы Национального курултая, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов рабочему органу Национального курултая;
  • участвовать в подготовке материалов к заседаниям Национального курултая;
  • принимать участие в обсуждении и разъяснении вопросов в обществе, рассматриваемых на заседании Национального курултая.

При этом члены Национального курултая не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

Напомним, первый Национальный курултай состоится 16 июня в новообразованной области Улытау. 
 

Токаев присвоил Калдаякову звание «Казакстаннын Енбек Ері» посмертно

15.06.2022, 12:48 1486
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ О присвоении Шамши Калдаякову  высшей степени отличия – звания «Казакстаннын Енбек Ері», передает KAZAKHSTAN TODAY.

За выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства казахского народа присвоить высшую степень отличия – звание    «Казакстаннын Енбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Калдаякову Шамши – композитору (посмертно)", - говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.


Указ вводится в действие со дня подписания.
 

Токаев подписал указ о создании Национального курултая

15.06.2022, 12:12 2116
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании Национального курултая при президенте Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых указов президента Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Своим указом президент постановил создать Национальный курултай при президенте Республики Казахстан. 
 
Также утверждаются положение о Национальном курултае при президенте Республики Казахстан и его состав.
 

Признать утратившими силу некоторые указы президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему указу", - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.


Согласно приложению, президент упразднил Национальный совет общественного доверия при президенте Республики Казахстан.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

Напомним, первый Национальный курултай состоится 16 июня в новообразованной области Улытау.
 

Во время январских событий Токаев неотлучно находился в Акорде

15.06.2022, 11:59 2661
Во время январских событий Токаев неотлучно находился в Акорде
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в период январских протестов в стране все время находился в своей резиденции в Нур-Султане и считал, что не должен покидать страну, хотя ему советовали это сделать. Об этом президент рассказал в интервью, которое анонсировал телеканал "Россия24", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Телеканал "Россия 24" в среду утром анонсировал интервью с Токаевым, которое покажут в эфире днем, сообщает РИА Новости.
 

Целью всех переворотов является, скажем, приход к власти других людей. Что касается меня, то я все эти дни находился здесь, в здании резиденции президента, никуда не выезжал. Более того, естественно, я ночевал здесь", - сказал Токаев в интервью телеканалу.

 
По его словам, он с самого начала беспорядков заявил, что не собирается уезжать из столицы. 
 

Мне предлагали некоторые "товарищи" сесть или в вертолет, или в самолет и покинуть Казахстан. Я этого, естественно, ни в коем случае не планировал и считал, что должен находиться здесь до конца", - пояснил глава государства.


Хронология январской трагедии в Казахстане.
 

В Казахстане по состоянию на 1 июня более 585 тысяч человек получили АСП

15.06.2022, 09:52 5146
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - По состоянию на 1 июня 2022 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 585,3 тысячи человек из 113,9 тысячи семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 84,7 млрд тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.
 
Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).
 
На 1 июня 2022 года 150,2 тысячи детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.
 
Напомним, в связи с действием режима ЧП в январе т.г. гражданам, получавшим АСП в IV квартале 2021 года, выплаты были автоматически пролонгированы на I квартал 2022 года. При этом для новых получателей была реализована возможность подачи заявлений на назначение адресной соцпомощи через портал электронного правительства.
 
В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством портала электронного правительства (egov.kz).
 

Совместное заседание палат парламента Казахстана состоится 20 июня

15.06.2022, 08:47 7476
Совместное заседание палат парламента Казахстана состоится 20 июня
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента, оно состоится 20 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 20 июня 2022 года в 10 часов в городе Нур-Султане", - говорится в тексте распоряжения. 

 
Как сообщалось ранее, в июле под председательством главы государства состоится расширенное заседание правительства, на котором будут подводить итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие. 
 

Начальник Генштаба ВС РК встретился с командующим ВВС Турции

14.06.2022, 19:51 14066
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов встретился с командующим ВВС Турции генералом армии Хасаном Кючюкакюзом, прибывшим в Нур-Султан с двухдневным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи стороны отметили 30-летие двусторонних дипломатических отношений. Одним из важных аспектов взаимодействия между странами является оборонная сфера, сообщает пресс-служба МО РК.
 

Вооруженные силы Казахстана заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества в области боевой подготовки, сил специальных операций, военного образования, в военно-технической сфере, изучении современных вооруженных конфликтов", - отметил генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

 
В ходе визита турецкой делегации также состоялась встреча генерала армии Хасана Кючюкакюза с главнокомандующим Силами воздушной обороны РК генерал-лейтенантом авиации Нурланом Орманбетовым.
 
Кроме того, гости посетили Национальный университет обороны, где ознакомились с аудиториями военного искусства Турции и других стран.
 

ЦИК досрочно прекратил полномочия трех депутатов парламента

14.06.2022, 18:59 15581
ЦИК досрочно прекратил полномочия трех депутатов парламента
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - На заседании Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан сегодня были досрочно прекращены полномочия трех депутатов парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, были досрочно прекращены депутатские полномочия сенатора Бейбита Исабаева, назначенного акимом новообразованной Жетысуской области. 
 
Представления о досрочном прекращении полномочий депутатов Берика Абдигалиулы и Саясата Нурбека будут вынесены на пленарное заседание мажилиса, сообщает ЦИК
 
Напомним, Абдигалиулы был назначен акимом Улытауской области, а Саясат Нурбек - главой Министерства науки и высшего образования.
 
Ранее президент приказал разделить МОН РК на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. 
 
Руководить Министерством просвещения будет экс-глава МОН Асхат Аймагамбетов.

 

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