Агентство по защите конкуренции создадут в Казахстане

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев поручил создать Агентство по защите и развитию конкуренции с прямым подчинением президенту, передает Kazakhstan Today.

Необходимо серьезно разнообразить конкурентное поле, создать действительно равные возможности для каждого предпринимателя, прекратить монополизацию рынков", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он рассказал, что многие рыночные ниши плотно "забетонированы" далеко не рыночными методами. Предприниматели не могут войти в рынок, а если и сумели войти, то вынуждены подчиняться частным монополистам.

Антиконкурентные проявления сохраняются повсюду: рынок угля, электроэнергии, нефтепродуктов, связи, фармацевтических препаратов, услуги аэропортов, услуги ЖКХ, логистики. Список можно продолжать. На региональном уровне главной составляющей коммерческого успеха зачастую является административный ресурс", - пояснил президент.

Он подчеркнул, что нужно разобраться с так называемыми "монопольными игроками" - государственными и частными. Важно принять четкие правила: в каких случаях и в какой форме они создаются, куда тратится прибыль. Необходим жесткий общественный мониторинг.

Требуется навести порядок с биржевой торговлей, и в первую очередь - в сфере нефтепродуктов, электроэнергии, угля. Имитация прозрачности со стороны крупных игроков недопустима", - отметил Токаев.

Важную роль в развитии равноправной конкуренции играет разгосударствление экономики.

В собственности у центральных госорганов, акиматов и холдингов все еще находится порядка семи тысяч несоциальных объектов. Но уже аксиомой звучит фраза, что государство - не самый лучший хозяйственник", - добавил он.

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