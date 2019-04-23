В Казахстане создан Координационный совет по вопросам привлечения инвестиций во главе с премьер-министром

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане создан Координационный совет по вопросам привлечения инвестиций под председательством премьер-министра, передает Kazakhstan Today.

На данный момент отсутствует общая координация действий и кооперация между госорганами и другими инвестагентами. Формированием инвестклимата занимаются министерства, нацкомпании, акиматы и другие. Но все они действуют разобщенно. Не используются уникальные для нашего региона инструменты, созданные в МФЦА. Нет достаточного количества привлекательных проектов, оформленных и представленных в понятном для мирового инвестсообщества формате. Работа по продвижению инвестиционного имиджа страны за рубежом еще далека от должного уровня", - констатировал первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов на заседании правительства РК по вопросам привлечения инвестиций.

Рабочая группа, созданная ранее для выработки предложений по данному вопросу, определила новый подход в работе по привлечению инвестиций.

Краеугольным камнем Новой архитектуры будет Координационный совет по вопросам привлечения инвестиций под председательством премьер-министра РК. За ним на законодательном уровне будут закреплены полномочия по предоставлению особых условий реализации стратегических инвестиционных проектов. В состав Совета войдут первый заместитель премьер-министра РК, заместитель премьер-министра РК по вопросам инфраструктурного развития, первые руководители ключевых министерств (МЮ, МИД, МНЭ, МИИР, МЭ, МСХ, МВД), Национального банка, МФЦА, национальных управляющих холдингов, нацкомпаний, НПП "Атамекен", а также председатель специализированной судебной коллегии Верховного суда РК, заместитель генерального прокурора РК, заместитель председателя КНБ РК", - отметил докладчик.

При этом МФЦА, по его словам, будет определен единым центром по координации работы по привлечению инвестиций и продвижению инвестиционного имиджа Республики Казахстан и станет региональным инвестиционным хабом. В МФЦА будет централизовано оказание услуг инвесторам по принципу "одного окна" и формирование единого пула инвестиционных проектов.

АО "Kazakh Invest" будет передано в доверительное управление администрации МФЦА. Будет создана единая информационная система формирования и сопровождения проектов ("Фабрика проектов"). Важно подчеркнуть, что омбудсменом по инвестициям будет назначен премьер-министр Казахстана. Будут приняты меры по дальнейшей либерализации визового и миграционного режима с внедрением современных цифровых технологий", - сказал Смаилов.

Кроме этого, будет расширена география прямых авиасообщений города Нур-Султана с международными финансовыми центрами, проинформировала пресс-служба Минфина РК.

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