В Казахстане упразднят институт ответственных секретарей при министерствах

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил упразднить институт ответственных секретарей при министерствах, передает Kazakhstan Today.

Президент отметил, что при введении института ответсекретарей предполагалось, что их несменяемость освободит министров от административно-кадровой работы и обеспечит стабильность аппарата.

На деле этого не произошло. Более того, нередки случаи отсутствия взаимопонимания между министрами и ответственными секретарями. В результате страдает общее дело. Спрос должен быть с одного человека - министра, назначаемого президентом. Поэтому институт ответственных секретарей следует упразднить, а их обязанности возложить на руководителей аппаратов министерств", - сказал Токаев, выступая с посланием народу на совместном заседании палат парламента.

Глава государства также поручил до конца года принять пакет поправок в законодательство о госслужбе.

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