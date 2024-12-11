В Казахстане ужесточат строительный контроль

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Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В проекте нового Строительного кодекса предусмотрен комплекс мер, направленных на ужесточение строительного контроля и повышение эффективности архитектурного надзора. Об этом заявил премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе заседания правительства.





Наряду с увеличением объемов ввода жилья, особое внимание должно уделяться качеству строительства. К сожалению, в последние годы растет количество жалоб на несоблюдение установленных правил, нарушения застройки территорий в крупных городах и несвоевременный ввод объектов в эксплуатацию. Данные проблемы надо решать системно. Поэтому в проекте нового Строительного кодекса предусмотрен комплекс мер, направленных на ужесточение строительного контроля, повышение эффективности архитектурного надзора, в том числе через активную цифровизацию отрасли", - сказал Бектенов.





Он отметил, что еще одной проблемой в отрасли является нарушение законодательства в долевом строительстве.





Множество застройщиков в обход установленного порядка продолжают привлекать средства дольщиков, заключают договоры без предоставления каких-либо гарантий. Сейчас мажилисом парламента разработан законопроект по вопросам долевого строительства. Министерству необходимо качественно отработать с депутатами все аспекты усиления контроля процессов привлечения средств дольщиков. Также я поручаю выработать механизм по заключению договоров долевого строительства, который должен полностью исключить риски для наших граждан", - подчеркнул премьер-министр.





Кроме того, он поручил Министерству промышленности и строительства совместно с акиматами регионов обеспечить исполнение планов по вводу жилья и инженерных сетей на текущий и 2025 годы.





В этом году запущены новые ипотечные программы. Это простимулирует рост строительства. Министерству промышленности совместно с госорганами и организациями необходимо обеспечить повышение доли отечественных материалов в проектах строительного и коммунального секторов. Также поручаю министерству обеспечить запуск в следующем году запланированных проектов по производству строительных материалов", - сказал он.





Он отметил, что в отрасли наблюдается дефицит кадров. По данным Центра трудовых ресурсов, в период до 2030 года прогнозируется нехватка более 200 тыс. квалифицированных специалистов в строительной отрасли.





Поручаю министерствам науки и высшего образования, просвещения, промышленности и строительства, труда проработать вопросы подготовки данных специалистов с учетом потребности рынка", - сказал премьер.





Бектенов отметил, что еще одной важной задачей является актуализация действующих списков очередников на жилье.





Я поручал провести инвентаризацию списков. Во многих регионах она еще не завершена. Эту работу нужно ускорить. В очередях на жилье должны быть в первую очередь реально нуждающиеся граждане", - сказал премьер.





Он также обратил внимание на вопрос подведения инженерных сетей к жилым районам и объектам.





Продолжаются случаи затягивания процессов ввода объектов из-за отсутствия инфраструктуры. Такие примеры есть практически в каждом регионе. Акиматам необходимо скоординированно осуществлять как строительство, так и подведение сетей к объектам", - подчеркнул он.





Напомним, в Казахстане планируют ввести до 2029 года 111 млн квадратных метров нового жилья.





В прошлом году была актуализирована концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. В ней предусмотрен большой набор инструментов и механизмов по улучшению жилищных условий граждан.





В этом году был принят закон по реформированию жилищной политики. Кроме того, были запущены новые льготные ипотечные программы и увеличено финансирование по действующим механизмам.