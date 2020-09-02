В Казахстане вновь появится МЧС

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил воссоздать Министерство по чрезвычайным ситуациям, передает Kazakhstan Today.

Учитывая, что мы вступили в эпоху природных и техногенных катастроф, полагаю необходимым воссоздать Министерство по чрезвычайным ситуациям", - сказал глава государства, озвучивая Послание народу Казахстана.

Также Токаев поручил пересмотреть структуру Министерства внутренних дел, освободив его от непрофильных функций, что повысит эффективность работы этого важного ведомства.

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