В Казахстане водителей будут штрафовать за неустановку специального знака на авто на газе

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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 26-27 ноября в Ашхабаде под сопредседательством вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева и заместителя генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана Батыра Аннаева состоялось первое заседание казахстанско-туркменской рабочей совместной группы по вопросам развития транспорта, транзита и логистики, сообщила пресс-служба Министерства транспорта РК.





В ходе заседания достигнута договоренность о совместном развитии коридора Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран.





По итогам заседания подписаны протокол и меморандум о транспортной взаимосвязанности между Министерством транспорта Республики Казахстан и Агентством по транспорту и коммуникациям при кабинете министров Туркменистана.





Меморандум предусматривает расширение сотрудничества между двумя странами в области железнодорожного и морского транспорта. В частности, в нем обозначены намерения по увеличению объемов перевозок по территориям двух стран, включая создание благоприятных тарифных условий, принятие совместных мер по гармонизации развития инфраструктуры и внедрению цифровых решений для взаимного обмена информацией.





В рамках заседания были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере транспорта, транзита и логистики. Рабочая группа позитивно оценила проведенную совместную работу по формированию гибкой конкурентоспособной тарифной политики в сфере железнодорожного сообщения и договорилась продолжить работу в этом направлении в последующем.





В Ашхабаде вице-министр транспорта Ластаев также принял участие в международной конференции по устойчивому развитию, на которой были затронуты актуальные вопросы транспортной отрасли.