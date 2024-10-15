В Казахстане военнослужащим повысят пенсии и зарплаты

В течение двух лет будут повышены должностные оклады военнослужащих в среднем на 48,2%

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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство прорабатывает вопрос повышения пенсионных выплат за выслугу лет для вновь выходящих на пенсию военнослужащих из расчета 60-75% от денежного содержания вместо нынешних 50-65%. Об этом сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос.





В целях материального стимулирования военнослужащих 27 сентября 2024 года постановлением правительства Республики Казахстан предусмотрен переход на новую систему оплаты труда сотрудников силовых органов, по которому в течение двух лет (2025-2026 годы) будет осуществлено постепенное повышение должностных окладов военнослужащих в среднем на 48,2%", - отметил он.





По его информации, на первом этапе предполагается повышение должностных окладов офицерскому составу в среднем на 20,3%, рядовому и сержантскому составам - на 33,9%. На втором этапе предполагается повышение должностных окладов офицерскому составу в среднем на 23%, рядовому и сержантскому составам - на 10%.





В свою очередь повышение размеров должностных окладов повлечет за собой увеличение размеров и других выплат, положенных военнослужащим (надбавка за классность, надбавка за работу со сведениями, составляющими государственные секреты, пособие на оздоровление, подъемное пособие, размер назначаемых пенсионных выплат за выслугу лет при выходе на пенсию и др.)", - уточнил премьер-министр.





Кроме того, по его словам, расходы, связанные с полевыми выходами (проезд, проживание, питание, банно-прачечное обслуживание и др.), обеспечиваются за счет государства, так как предусмотрены в рамках боевой, мобилизационной и оперативной подготовки Вооруженных сил РК и направлены на повышение боевой выучки и профессиональной подготовки военнослужащих.





В то же время мною даны соответствующие поручения заинтересованным государственным органам проработать вопросы возмещения коммунальных услуг в размере 50%, осуществления полевых выплат (дополнительные надбавки), бесплатного проезда военнослужащих и членов их семей железнодорожным транспортом в отпуск и обратно один раз в год, а также на общественном транспорте городского, пригородного и местного сообщения. Дальнейшее расширение социальных льгот военнослужащих будет осуществляться поэтапно по мере улучшения экономической ситуации в государстве и возможностей бюджета", - сообщил Бектенов.





Отмечается, что в настоящее время в рамках социального обеспечения большинству военнослужащих и членам их семей производятся текущие жилищные выплаты из республиканского бюджета (2022 год - 74,9 млрд тенге, 2023 год - 104,3 млрд тенге, 2024 год - 118,5 млрд тенге). Данные выплаты направлены на приобретение жилища, его аренду и улучшение жилищных условий.





Также согласно статье 220 Социального кодекса РК военным пенсионерам по выслуге лет предоставлено право на единовременное использование остатков пенсионных накоплений в полном объеме на улучшение жилищных условий и оплату лечения.