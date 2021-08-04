В Казахстане возбуждено 110 уголовных дел по подделке паспортов вакцинации и ПЦР-справок

НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Министр внутренних дел Нурлан Тургумбаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о криминогенной ситуации в стране и результатах работы органов внутренних дел, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тургумбаев доложил Токаеву о принимаемых мерах по пресечению распространения поддельных паспортов вакцинации. Всего с начала года органами полиции возбуждено 110 уголовных дел, из них 50 - за подделку паспортов вакцинации и 60 - за подделку ПЦР-справок.

По словам главы МВД, ведомству удалось улучшить показатели раскрываемости большинства видов преступлений. Сократилось количество убийств, грабежей, хулиганств, краж, а также правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах. Вместе с тем возросло количество мошеннических действий, в том числе с использованием сети Интернет. Этому способствовал и рост онлайн-услуг в условиях пандемии, сообщает Акорда.

Министр также сообщил, что на сегодняшний день 96% личного состава сотрудников подразделений МВД провакцинированы.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил министерству совместно с другими государственными органами уделять особое внимание обеспечению карантинных мер, а также активизировать работу по профилактике преступлений против несовершеннолетних, бытовой преступности и обеспечению дорожной безопасности.

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