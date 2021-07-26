В Казахстане впервые начались выборы сельских акимов

ФОТО: 7152.KZ

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - В Казахстане по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева впервые проходят прямые выборы сельских акимов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным территориальных избирательных комиссий, в 730 избирательных округах выдвинуто 2582 кандидата, из них на последний момент регистрации было зарегистрировано 2297.

1419 кандидатов зарегистрировались путем самовыдвижения, 878 - от шести политических партий, зарегистрированных в Министерстве юстиции РК. Гендерный состав: мужчины -1839, женщины - 458.

Голосование проходит в 14 областях на 1847 избирательных участках.

По данным территориальных избирательных комиссий, в голосовании примут участие около 1,2 млн избирателей, что составляет 13% от избирателей 14 областей.

С инициативой по проведению прямых выборов сельских акимов глава государства выступил 1 сентября 2020 года. 24 мая 2021 года Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующие законодательные акты. С 5 июня новые нормы выборного законодательства вступили в силу.

25 июля единовременно состоятся выборы более 700 сельских акимов. Выборы остальных акимов сельских округов будут проведены после истечения сроков их полномочий.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства