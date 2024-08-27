26.08.2024, 10:52 41261

В Казахстане введен мораторий на создание квазигосударственных компаний

Мораторий вводится до конца 2026 года
В Казахстане введен мораторий на создание квазигосударственных компаний
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК от 21 августа 2024 года вводится мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора.

Ввести до 31 декабря 2026 года мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора", - говорится в документе.


Мораторий вводится за исключением:

1) необходимости обеспечения исполнения закона Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов";

2) особых случаев по прямым поручениям президента Республики Казахстан.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.
 

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26.08.2024, 11:40 38286

В Алматинской области пройдут спецучения со спасательными подразделениями государств - членов ОДКБ

Учения пройдут с 1 по 5 сентября
В Алматинской области пройдут спецучения со спасательными подразделениями государств - членов ОДКБ
Фото: odkb-csto.org
Конаев. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области на полигоне "Скальный город - Астана" пройдут специальные учения со спасательными подразделениями государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности "Скала-2024", сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

С 1 по 5 сентября 2024 года на учебно-тренировочном полигоне "Скальный город - Астана" МЧС РК, расположенном в урочище Тамгалы Тас Алматинской области будут проведены специальные учения со спасательными подразделениями государств - членов ОДКБ", - проинформировали в ведомстве.


Также с 12 по 14 сентября будет проведен мастер-тренинг по применению беспилотной авиации для представителей Центральной Азии и Ближнего Востока.

В рамках сбора-семинара с 12 по 14 сентября в полевых условиях состоится ІІ Республиканский форум волонтеров в сфере реагирования на ЧС с привлечением волонтеров из всех регионов страны", - добавили в МЧС.


Ранее военные учения стран ОДКБ прошли в России.
 
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Теги:Алматинская областьОДКБУчения
26.08.2024, 10:05 42256

Состоялось заседание совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии

Стороны обсудили демаркацию границы на ее различных участках
Алматы. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 19-23 августа 2024 года состоялось сто сорок первое заседание совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии.

Стороны продолжили работу по подготовке и утверждению проектов итоговых документов демаркации казахстанско-российской государственной границы, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее различных участках, а также планы работ на 2025 год", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.


Следующее заседание комиссии состоится в сентябре-октябре 2024 года на территории Российской Федерации.
 
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Теги:МИДГраницадемаркацияРоссия
26.08.2024, 08:58 46486

Капчагайское водохранилище наполнено на 100%  

Весной в водохранилище поступало до 900 кубометров воды в секунду в связи с таянием ледников Тянь-Шаня и большим количеством осадков
Капчагайское водохранилище наполнено на 100%
Фото: Минводных ресурсов РК
Конаев. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Впервые за 10 лет Капчагайское водохранилище в Алматинской области наполнили на 100%, собрав более 18 млрд кубометров воды. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

Водохранилище собирает воду трансграничной реки Или, которая берет свое начало на территории Китая. Этой весной в водохранилище поступало до 900 кубометров воды в секунду. Специалисты связывают это с таянием ледников Тянь-Шаня и большим количеством осадков.

В последний раз Капчагайское водохранилище было наполнено на 100% в 2014 году. С начала поливного периода вода подается на 6 тысяч га посевных площадей Шенгельдинского сельского округа и на 28 тысяч га в Акдалинском сельском округе. На сегодня по запросам аграриев в секунду направляется 750 кубометров воды", - сообщил заместитель руководителя Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции Медет Керимжанов.


Сейчас в Капчагайском водохранилище имеется 16,2 млрд кубометров воды. Поливной период в области продолжится до конца сентября. Затем начнется подготовка к паводковому периоду.


Напомним, что Министерство водных ресурсов и ирригации участвует в разработке проекта межправительственного соглашения между Казахстаном и Китаем по вопросу распределения вод трансграничных рек. Среди них три крупные трансграничные реки: Ертис, Или и Эмель. На сегодня стороны пришли к единому мнению по ряду статей соглашения по вопросу распределения воды.
 
26.08.2024, 08:35 47936

МВД и АФМ будут совместно бороться с легализацией незаконно полученных денег

МВД и АФМ будут совместно бороться с легализацией незаконно полученных денег
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - МВД и АФМ объединяются для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. Министр внутренних дел Ержан Саденов и председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, сообщает Polisia.kz.

Polisia.kz

Документ предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов. В рамках соглашения сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции, а также будет введен метод параллельных финансовых расследований по принципу follow the money ("следуй за деньгами").

Такое сотрудничество позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы и лиц, получающих прибыль от преступлений", - сообщили в МВД.


Министр Ержан Саденов отметил, что преступность претерпевает изменения, переходя в киберпространство и используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов.

Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов", - подчеркнул он.


Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что агентство видит в МВД надежного партнера в борьбе с финансовыми преступлениями.

Он подчеркнул, что совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов.

Главы ведомств уверены, что их совместная работа в этом направлении обеспечит качественно новый уровень противостояния современным вызовам и угрозам.

 
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Теги:МВДМеморандумАФМ
24.08.2024, 13:38 134761

В Шымкенте не использовавшийся по назначению земельный участок вернули государству

Собственник земельного участка в годичный срок не приступил к освоению
В Шымкенте не использовавшийся по назначению земельный участок вернули государству
Фото: Depositphotos
Шымкент. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте не использовавшийся по целевому назначению земельный участок вернули государству, сообщает пресс-служба Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Проведена внеплановая проверка в отношении ТОО. По результатам проверки было установлено, что земельный участок площадью 0,3155 га предоставленный для проектирования и строительства промышленной базы с железнодорожным тупиком пустует и не использован по целевому назначению", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что было выдано предписание об устранении нарушений.

Собственник земельного участка вопреки требованию предписания в годичный срок не приступил к освоению (...) направлено исковое заявление о принудительном изъятии в государственную собственность земельного участка. Решением суда исковое требование было удовлетворено", - добавили в комитете.


Ранее в Астане 55 земельных участков вернули государству.
 
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Теги:ШымкентгосударствоЗемляВозврат
24.08.2024, 09:05 144791

Минздрав предложил ввести уголовную ответственность за преступления против медработников

Разрабатываются изменения в Уголовный кодекс
Минздрав предложил ввести уголовную ответственность за преступления против медработников
Фото: Управление здравоохранения Астаны
Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана предложило ввести уголовную ответственность за насилие в отношении медицинских работников и воспрепятствование их деятельности.

Министерство инициировало введение уголовной ответственности за преступные действия против медицинских работников и за воспрепятствование их профессиональной деятельности (...) Совместно с Генеральной прокуратурой разрабатываются изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовную ответственность за насильственные действия в отношении медицинских работников", - проинформировали в ведомстве.


В частности, предлагается добавить в Уголовный кодекс новые статьи, такие как "Воспрепятствование законной деятельности медицинского работника" и "Применение насилия в отношении медицинского работника".

Эти шаги направлены на защиту медицинских работников и создание безопасной рабочей среды", - подчеркнули в Минздраве.


Напомним, в Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников. В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.

Ранее в больнице Талгара сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.

В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.

В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.
 
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Теги:МинздравЗаконПредложение
23.08.2024, 19:38 169631

Прокуратура Акмолинской области выявила свыше 300 нарушений в детских садах региона

Виновные привлечены к ответственности
Прокуратура Акмолинской области выявила свыше 300 нарушений в детских садах региона
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Акмолинской области проверены детские сады. В результате проверки выявлено свыше 300 нарушений в различных сферах, сообщает пресс-служба надзорного органа.

К примеру, в одном из детсадов работник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В другом случае директор детсада собирал деньги с подчиненных для оплаты собственных штрафов. Директор уволен.

В трех детсадах у 15 работников обнаружены поддельные медицинские книжки.

В 12 дошкольных организациях обнаружены бактерии кишечной палочки.

Более того, в 19 учреждениях дошкольного образования нормы питания не соответствовали санитарным нормам.

Виновные привлечены к ответственности.

!4 августа специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Караганды рассмотрел административное дело в отношении воспитателя детского сада по факту причинения телесных повреждений ребенку.

Ранее сообщалось, что заведующие столичными детсадами украли выделенные на питание детей более 35 млн тенге.
 
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Теги:ПрокуратураНарушениядетсады
23.08.2024, 14:02 150611

Назначен новый вице-министр труда и соцзащиты населения РК

Назначен новый вице-министр труда и соцзащиты населения РК
Фото: Пресс-служба правительства РК
Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Биахметов Аскар назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения, сообщили в пресс-службе правительства РК.

Аскар Биахметов в разные годы занимал руководящие должности в Министерстве национальной экономики РК, канцелярии премьер-министра. Занимал пост заместителя акима Актюбинской области.

С февраля 2023 года по настоящее время - заместитель руководителя аппарата правительства РК.
 
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Теги:МТСЗНвице-министр

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