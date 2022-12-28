В Казахстане зарплату пожарным и спасателям повысят до 70%

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Кызылорда. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область встретился с аграриями региона и посетил несколько предприятий, сообщает - Премьер-министр Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область встретился с аграриями региона и посетил несколько предприятий, сообщает пресс-служба главы правительства.





На встрече аграрии озвучили ряд вопросов отрасли, в том числе об обеспечении поливной водой и расширении доступа рисоводов к современной сельхозтехнике. Алихан Смаилов внимательно выслушал сельхозтоваропроизводителей, подчеркнув, что решение проблемных вопросов АПК находится в фокусе внимания правительства.





Государство оказывает большую финансовую поддержку отрасли сельского хозяйства. Однако необходимо, чтобы и производители со своей стороны предлагали населению качественные и доступные по цене продукты питания", - подчеркнул премьер-министр.





Также во время визита Смаилов ознакомился с деятельностью завода по производству листового стекла Orda Glass Ltd мощностью свыше 197 тысяч тонн продукции в год. Предприятие было запущено в октябре т.г. в рамках нацпроекта "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев". В качестве мер господдержки к нему были подведены необходимая инженерная инфраструктура (электроэнергия, вода, канализация, газ, линия связи), авто- и железная дороги. В настоящее время на заводе работают 370 человек. Продукция направляется в другие регионы республики, в планах - выход на экспорт.









Премьер-министр подчеркнул, что ввод стекольного завода даст толчок развитию строительной индустрии не только в Кызылординской области, но и по всему Казахстану.





Подобные производства позволяют нам значительно снижать расходы при строительстве и зависимость от импорта. В этом году в промышленности запущено 160 новых проектов. Правительство со своей стороны готово и дальше оказывать таким предприятиям всю необходимую помощь", - сказал Смаилов.





Далее премьер посетил рисоперерабатывающий завод ТОО "Магжан и К" мощностью более 33 тысяч тонн продукции в год. Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием и управляется через единую автоматизированную систему.





Глава правительства также побывал на заводе "Ассоль" по производству йодированной пищевой и технической соли, которая направляется на внутренний рынок и частично на экспорт. В 2021 году компания была признана победителем премии президента РК "Алтын Сапа" в области качества продукции и услуг.





Смаилов отметил, что Кызылординская область является основным производителем риса по республике (90%) и занимает лидирующее место по производству соли (97%). В текущем году инвестиции в сферу АПК региона выросли на 8,5%, реализуется 250 новых проектов. При этом, по его словам, мы должны стремиться к тому, чтобы страна полностью обеспечивала себя продовольственными товарами.