В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в президенты

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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы".

Финансирование терроризма и легализация преступных доходов признаны мировым обществом глобальными проблемами, носящими транснациональный характер и способными подорвать существование государственного строя. Акты терроризма могут вызвать крупномасштабные конфликты политического, территориального и национального характера. В свою очередь, отмывание преступных доходов наносит вред экономическим интересам государства, оказывая негативное влияние на добросовестную конкуренцию и увеличивая объемы теневой экономики.Более того, причинным фактором подавляющего большинства преступных действий выступает корыстный мотив, что определяет первостепенность сосредоточия усилий на раскрытии уголовных правонарушений, связанных с легализацией доходов. ", - сказано в концепции.





Учитывая вышеуказанное, противодействие легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма становится крайне актуальной задачей и обуславливает необходимость принятия коллективных и действенных мер со стороны всех государств как на национальном, так и на международном уровнях.





Документ включает в себя следующие разделы: анализ текущей ситуации; обзор международного опыта; видение развития финансового мониторинга; основные принципы и подходы развития финансового мониторинга; целевые индикаторы и ожидаемые результаты; план действий по реализации Концепции.



