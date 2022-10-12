В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в президенты

Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 11 октября, в 18.00 завершилось выдвижение кандидатов в президенты Казахстана.
В президентских выборах примут участие:
- Касым-Жомарт Токаев от народной коалиции,
- Мейрам Кажыкен от республиканского объединения профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат",
- Каракат Абден от Национального альянса профессиональных социальных работников,
- Жигули Дайрабаев от партии "Ауыл",
- Нурлан Ауесбаев от Общенациональной социал-демократической партии,
- Талгат Ергалиев от Союза строителей Казахстана,
- Жуматай Алиев от общественного объединения "Халық демографиясы",
- Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол",
- Нуржан Альтаев от РОО "Мұқалмас",
- Хайрулла Габжалилов от республиканского общественного объединения "Объединение оралманов "Асар",
- Бакыт Жанабаев от общественного объединения "Казахстанская лига любителей футбола",
- Фатима Бизакова от республиканского общественного объединения "Практическая психология".