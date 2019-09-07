В Кызылординской области обсудили первоочередные задачи, которые предстоит выполнить в свете послания президента

Кызылорда. 6 сентября. Kazakhstan Today - На собрании актива Кызылординской области обсудили первоочередные задачи, которые предстоит выполнить в свете Послания президента, передает Kazakhstan Today.

В своем первом послании народу Казахстана "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана" глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил пути решения важнейших проблем в жизни общества и страны. Кроме того, президент поручил правительству, отраслевым министерствам, акимам и другим должностным лицам обеспечить достижение высоких результатов в развитии экономики страны. О том, что в этом плане в регионе намечены масштабные работы, говорилось в ходе состоявшегося сегодня собрании актива области. Аким области Куанышбек Искаков назвал первоочередные задачи, которые предстоит выполнить в свете послания.

В работе собрания приняли участие государственный инспектор администрации президента Республики Казахстан Улан Саркулов, депутаты маслихатов, руководители правоохранительных органов и государственных учреждений, ветераны, представители общественного совета, политических партий, институтов гражданского общества и средств массовой информации.

Как отметил аким области, улучшение благосостояния каждого казахстанца и вхождение страны в число мировых лидеров - на особом контроле у главы государства. Поэтому в период быстрой трансформации геополитической ситуации граждане должны проявить единство и сплоченность, четко выполнять поручения президента.

Глава государства поручил к 2025 году повысить ежегодный стабильный рост валового внутреннего продукта до 5% и выше, а также выполнить ряд структурных задач в соответствии с предложенными Елбасы Стратегией развития до 2050 года и Планом нации.

Президент подчеркнул, что необходимо учесть ошибки и недостатки, допущенные при реализации третьей пятилетки индустриализации. В рамках I и II пятилеток программы индустриализации в регионе реализовано 24 проекта на 150 млрд тенге, создано 1,6 тыс. рабочих мест. В результате доля обрабатывающей промышленности в объеме промышленного производства увеличилась с 4,3% в 2010 году до 12,6% в 2018 году, то есть в три раза. Объем несырьевого экспорта за последние 3 года вырос в 3 раза. В рамках второй пятилетки запущены 7 проектов из 28, до конца года начнут работу еще 4 проекта", - сказал аким области.

Одной из задач, поставленных перед местными исполнительными органами, является привлечение прямых иностранных инвестиций. В этой связи в области реализуется план мероприятий по совершенствованию привлечения инвестиций, с 2016 года работает Совет по улучшению инвестиционного климата.

В своем послании глава государства подчеркнул особую значимость социальной модернизации. По сфере образования отмечено, что система подготовки специалистов осталась вне реального рынка труда, не сформирована эффективная методика учета баланса трудовых ресурсов.

Как известно, за три года 97% кызылординских выпускников поступили в университеты и колледжи. В настоящее время для обеспечения экономики области квалифицированными кадрами государственный образовательный заказ основан на потребности региона в специалистах. В результате в 2019-2020 учебном году открыто 22 новых специальности. В соответствии с балансом трудовых ресурсов области необходимо активизировать работу по созданию новых востребованных для региона специальностей и трудоустройству выпускников на постоянные рабочие места", - отметил глава региона.

На расширенном заседании правительства глава государства подчеркнул необходимость вовлечения молодежи в активную волонтерскую работу и предупредил, что это должно сопровождаться искренним желанием, а не только кредитами и привилегиями на обучение.

Волонтерство - это явление, которое заслуживает уважения в нашем обществе. Мы должны высоко оценивать работу волонтеров, которые не требуют компенсации за работу и материальной поддержки. При этом необходимо возродить традиции наших предков "Асар", "Жылу жинау", "Кеусен беру", - сказал К. Искаков.

Глава региона дал поручения руководителям соответствующих ведомств по реализации задач, вытекающих из послания.

На собрании актива выступили академик, общественный деятель Бакберген Досманбетов, руководитель общественного фонда клиники Q-MED Раушан Базарбаева.

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