В Мангистауской области многодетные и малообеспеченные семьи получили квартиры

Актау. 1 мая. Kazakhstan Today - В День единства народа Казахстана в селе Батыр Мунайлинского района сорок семей получили ключи от новых квартир, передает Kazakhstan Today.

Из сорока семей-новоселов 22 относятся к категории социально уязвимых слоев населения (четыре инвалида I и II групп, одна многодетная семья, четыре семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, один пенсионер, 12 неполных семей), 18 семей работников бюджетной сферы.

Также в День единства народа Казахстана в селе Кызылтобе Мунайлинского района открылся парк отдыха "Жастар". Площадь парка, построенного при спонсорской поддержке и приуроченного к Году молодежи, составляет 22 626 квадратных метров. Для посетителей парка "Жастар" открыты футбольные, волейбольные, баскетбольные и другие спортивные площадки, а также созданы все условия для отдыха сельчан.

В областном центре - городе Актау - состоялось праздничное шествие, посвященное Дню единства народа Казахстана, в котором приняли участие 5000 представителей трудовых коллективов, этнокультурных центров, студенческой молодежи, спортсмены и т.д.

После окончания шествия на главной сцене городской набережной состоялся праздничный концерт творческих коллективов "Улт бірлігі - Улы байлык". Здесь же на набережной прошли массовые спортивные мероприятия, выставка-ярмарка изделий прикладного искусства, выставка национальных блюд этнокультурных объединений региона.

На главной сцене амфитеатра участников шествия приветствовал глава области Ералы Тугжанов.

Как отметил Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев на XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана, настоящее единство страны скрепляется патриотизмом, любовью к своей земле и народу, его культуре, общими ценностями, целями и задачами. Народная мудрость гласит: богатство, как и счастье, зиждется на единстве народа. Поэтому мы должны быть всегда на страже мира и стабильности нашей многонациональной Родины! Наша сила в единстве. Модель, по которой мы строили межэтнические отношения в нашей стране с момента обретения независимости Республики Казахстан, сбалансирована, эффективна, испытана временем и служит примером для всех. Мы - страна, живущая под эгидой единой цели, единых интересов и единого будущего", - сказал Ералы Тугжанов.

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