В мажилисе выступили против приватизации ЦОНов

Фото: МИД РФ

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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава МИД России Сергей Лавров в среду прибыл с рабочим визитом в Астану. Поездка состоялась в преддверии государственного визита в Казахстан президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в РК.





В ходе визита глава внешнеполитического ведомства России проведет переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Муратом Нуртлеу. В ходе встречи будет обсуждаться весь спектр двусторонних отношений, включая экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Значительное внимание, безусловно, будет уделено политическим вопросам, которые приобретают особую актуальность на фоне сложной ситуации в мире. Министры "сверят часы" по ключевым региональным и международным темам, координации усилий в рамках таких интеграционных объединений, как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.





Сообщается, что в ходе визита Лаврова состоится церемония подписания Плана мероприятий по сотрудничеству между Министерством иностранных дел России и Министерством иностранных дел Казахстана на 2025-2026 годы.





Помимо проведения переговоров министр выступит с лекцией в Дипломатическом институте Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан, а также посетит Свято-Успенский кафедральный собор по случаю празднования 25-летия учреждения Астанайской и Алма-Атинской епархии Казахстанского митрополичьего округа Русской православной церкви.





В посольстве отметили, что двустороннее сотрудничество между Москвой и Астаной регулируется обширной договорно-правовой базой (подписано более 300 договоров и соглашений). Основополагающие российско-казахстанские документы - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1992 года, Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированной в XXI столетие, от 6 июля 1998 года, Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года.





Россия высоко ценит уровень взаимодействия с Казахстаном в рамках ЕАЭС. Союз продвигает позитивную и неконфронтационную повестку без использования политически мотивированных санкций и попрания базовых принципов международного права", - добавили в ведомстве.





Кроме того, Москва и Астана продолжают совместную работу в ОДКБ по выстраиванию надежной системы коллективной безопасности и укреплению миротворческого потенциала организации, координируют позиции в рамках ШОС, в том числе по совершенствованию механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности.





Созвучны подходы двух государств к сотрудничеству на Каспии. С учетом стратегической важности Каспийского региона сохраняется необходимость укрепления многоплановых связей в рамках "каспийской пятерки", приверженность ключевым принципам регионального сотрудничества, зафиксированным в подписанной в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.





Россия и Казахстан - проверенные временем стратегические партнеры и ближайшие союзники. Высоко ценим сложившиеся доверительные, конструктивные отношения между руководством наших стран. Принимаемые на высшем и высоком уровнях решения отвечают чаяниям и коренным интересам двух добрососедских, дружественных народов", - сообщили в посольстве.





Россия - один из ведущих торговых партнеров Казахстана, страна занимает второе место по объему товарооборота во внешней торговле Казахстана.





Учитывая, что у России и Казахстана самая протяженная в мире сухопутная граница, пристальное внимание страны уделяют развитию межрегиональных и приграничных связей. Отмечаем взаимный настрой на расширение контактов в этой сфере со стороны общественности и бизнес-кругов двух стран. Юбилейный XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоится в Уфе 27 ноября. В его пленарной сессии в онлайн-формате планируется участие президентов двух стран", - проинформировали в ведомстве.





Отмечается, что одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества остается взаимодействие в сфере образования. По числу студентов в России Казахстан находится среди лидеров. В вузах РФ обучаются порядка 60 тыс. граждан РК. Увеличивается количество казахстанцев, являющихся студентами в России по государственной квоте.





Расширяется сеть филиалов российских вузов в республике. На сегодняшний день в РК представлены семь высших образовательных учреждений России. В ближайшее время откроет свои двери филиал МГИМО (У) в Астане.