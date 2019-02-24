Кызылорда. 8 февраля. Kazakhstan Today - В миграционных ЦОНах можно оформить документы на выезд на ПМЖ, передает Kazakhstan Today.

Помимо уже имеющихся услуг по выдаче и продлению разрешений на трудовую деятельность мигрантам и формированию ИИН иностранцам, временно пребывающим в РК, в ведение центров миграционных услуг перейдут услуги по регистрации иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающих в Республике Казахстан, приему и согласованию приглашений принимающих лиц по выдаче виз Республики Казахстан, а также оформлению документов на выезд за пределы РК на ПМЖ. Передать новые услуги в госкорпорацию планируется до конца февраля текущего года", - сообщили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан".

На открытии нового миграционного центра обслуживания населения в Кызылорде председатель правления госкорпорации Аблайхан Оспанов отметил, что этот ЦОН стал тринадцатым в Казахстане. "На сегодняшний день "Правительство для граждан" прикладывает все свои усилия для того, чтобы процесс получения госуслуг был максимально комфортным и удобным. Для этого мы совместно с МВД РК предусмотрели создание миграционных ЦОНов, где иностранные граждане могут по принципу "одного окна" получать услуги в кратчайшие сроки. Теперь такая возможность появилась и у трудовых мигрантов, приехавших в Кызылординскую область", - добавил он.

В пресс-службе отметили, что до создания в 2018 году миграционных ЦОНов на выдачу и продление разрешений на работу мигрантам приходилось тратить от трех до пяти дней. Теперь этот процесс осуществляется в течение двух часов. В миграционных ЦОНах трудовым мигрантам оказываются все необходимые услуги, включая медицинский осмотр, дактилоскопию, оформление страхового полиса и присвоение ИИН.

На сегодняшний день миграционные ЦОНы функционируют в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Уральске, Петропавловске, Актобе, Костанае, Кокшетау, Актау, Караганде, а также в районе Отеген батыр Алматинской области. За время их существования в них было оказано около 52 тыс. услуг.

В 2018 году управление миграционной службы департамента полиции Кызылординской области зарегистрировало 36 577 иностранных граждан и выдало 15 614 разрешений трудовым мигрантам. Ожидается, что с упрощением процесса получения и минимизации коррупционных рисков в Кызылорде будет сокращен теневой трудовой рынок, сообщили в пресс-службе.

Адрес центра миграционных услуг: Кызылорда, улица Бектурганова, 70. График работы: с 09.00 до 18.30 без перерыва.

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