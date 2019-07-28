В Минэкологии назначили руководителей двух комитетов

Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - Назначены председатели двух комитетов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает Kazakhstan Today.

Председателем Комитета по водным ресурсам назначен Арман Турлубек, а Комитет экологического регулирования и контроля возглавил Зулфухар Жолдасов, сообщила пресс-служба Минэкологии.

Турлубек Арман Алашевич родился 6 мая 1971 года, уроженец Карагандинской области. Образование экономическое, техническое. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, Казахскую государственную академию управления.

С 1999 года работал в системе акимата Карагандинской области: был директором департамента энергетики и связи и коммунального хозяйства, акимом города Сатпаева.

С 2008 по 2010 годы являлся заместителем акима Карагандинской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и тарифной политике.

С 2010 по 2014 годы был председателем Комитета государственного энергетического надзора Министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2014 по 2016 годы занимал ответственные должности в Министерстве по инвестициям и развитию РК.

С 2016 по 2019 год являлся акимом района "Сарыарка" города Астаны. С февраля 2019 года по июль 2019 год был заместителем акима столицы.

Женат, имеет троих детей.

Жолдасов Зулфухар Сансызбаевич родился 16 июня 1976 года, казах. Образование высшее - в 1998 году закончил Казахский государственный юридический университет по специальности "правоведение". В 2015 году закончил Карагандинский государственный теологический университет по специальности "безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды".

Успешно закончил программу переподготовки госслужащих, назначенных на руководящие должности, на тему "Модернизации государственного управления" Академии государственной службы при президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 1999 году юристом АО "Кунарлы". С июня 1999 года по май 2000 года проходил срочную военную службу в рядах ВС РК.

С июня 2000 по апрель 2007 года - старший помощник военного прокурора в органах военной прокуратуры. С марта 2007 по апрель 2008 года - помощник природоохранного прокурора Алматинской области.

С апреля 2008 по декабрь 2010 года - главный эксперт Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.

С декабря 2010 по июль 2012 года являлся начальником управления правовой работы департамента экологического законодательства и правового обеспечения Министерства охраны окружающей среды РК.

С июля 2012 по январь 2014 года - начальник, руководитель департамента экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.

С января 2014 года по декабрь 2015 года занимал должность руководителя департамента экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК.

С декабря 2015 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя Комитета экологического регулирования и контроля.

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