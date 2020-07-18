В Минэкологии обсудили стихийные свалки и проблемы с водой

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Вопросы обеспечения поливной водой, стихийных свалок и состояния воздушного бассейна в Казахстане обсудили в Минэкологии, передает Kazakhstan Today.

Обсуждение прошло в рамках коллегии МЭГПР РК, где подвели итоги первого полугодия и наметили планы до конца года. Обсуждался основной спектр вопросов по экологической ситуации в стране. В коллегии приняли участие все ключевые руководители министерства, в том числе территориальных подразделений, а также общественные деятели.

Особое внимание на коллегии были уделено актуальным на сегодня вопросам управления водными ресурсами и обеспечения поливной и питьевой водой, а также состоянию воздушного бассейна страны, ситуации со стихийными свалками и мусоропереработке.

Согласно докладу вице-министра МЭГПР РК Сергея Громова, на сегодня в бассейнах рек Ертыс, Тобол, Есиль, Нура наблюдается средняя водность, а в бассейнах рек Жайык, Иле, Сырдарья, Шу, Талас - маловодность, в связи с чем водохозяйственная обстановка в указанных бассейнах рек остается напряженной. По бассейнам рек Шу и Талас это связано, по словам вице-министра, с тем, что кыргызская сторона не соблюдает согласованные графики подачи воды по водохозяйственным каналам межгосударственного пользования.

В части обеспечения сельских населенных пунктов питьевой водой в 2020 году на реализацию 14 проектов предусмотрено 7,1 млрд тенге, из них в текущем году планируется завершить пять проектов и разработать 1 ПСД, сообщил Громов.

В части реконструкции и строительства гидротехнических сооружений в этом году предусмотрено 6,8 млрд тенге на реализацию девяти проектов, а также разработку 7 ПСД, по итогам реализации которых будет обеспеченно гарантированное водообеспечение 132,8 тыс. гектаров поливных земель и снята угроза затопления семи населенных пунктов с численностью населения более 31 тыс. человек. Из указанных девяти проектов к сдаче в текущем году планируется четыре.

Министр экологии Магзум Мирзагалиев, в свою очередь, поручил Сергею Громову в срочном порядке проработать уже готовый проект госпрограммы по управлению водными ресурсами с заинтересованными госорганами и внести в канцелярию премьер-министра РК.

Кроме того, во исполнение поручения главы государства по обеспечению питьевой водой городов Жезказган и Сатпаев Карагандинской области, министр дал указание о необходимости реализации данного проекта в установленные сроки.

Мирзагалиев обратил внимание на необходимость более ускоренного выполнения работ в ряде регионов по обеспечению орошаемых земель поливной водой. Глава государства поручил довести объем орошаемых земель до 3 млн гектаров. На первоначальном этапе планируется ввод 492 тыс. гектаров новых орошаемых земель. Эту работу нужно завершить в 2022 году, подчеркнул министр.

Магзум Мирзагалиев также указал на необходимость разработки новой версии Водного кодекса. Особый акцент министр сделал на обеспечении поливной водой фермерских хозяйств.

С докладом по экологическому кодексу выступил вице-министр МЭГПР РК Ахметжан Примкулов. Он сообщил, что в первом полугодии продолжена работа по обсуждению новой редакции экологического кодекса, с сентября эта работа будет продолжена. По его словам, кодекс вызывает большой интерес общественности и крупного бизнеса, которые активно принимают участие в его обсуждении.

Одной из наиболее острых экологических проблем остается качество атмосферного воздуха, отметил вице-министр. На сегодня наблюдается рост выбросов в Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской и Карагандинской областях. По итогам экологического мониторинга города Актобе, Атырау, Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Караганда, Темиртау, Балхаш, Жезказган характеризуются высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, сообщил Примкулов.

Что касается ситуации со стихийными свалками, на которой сделал акцент глава государств в ходе расширенного заседания правительства 10 июля, то наибольшее их количество на сегодня зафиксировано в Акмолинской (1576), Карагандинской (1081), Алматинской (876) и Актюбинской (747) областях, отметил вице-министр. К примеру, в Нур-Султане выявлено более 400 стихийных свалок.

Управлению природных ресурсов и полиции города Примкулов поручил разработать механизм по запрету на выезд из города грузового автотранспорта, везущего ТБО, строительные отходы и направление всех автомашин на МПЗ.

В Нур-Султане экспертная комиссия установила проблему мусора: строительные отходы не везут на полигон, а сбрасывают на стихийные свалки из-за высокой стоимости захоронения отходов на полигоне. Одна машина со строительными отходами должна заплатить от 70 до 100 тыс. тенге, это высокая сумма.

Считаю необходимым акимату рассмотреть возможность, чтобы полигон снизил стоимость или сделал это бесплатно. Вместе с тем считаю, что проект по утилизации строительных отходов, реализуемый в городе, можно было не реализовывать, а вложить в действующий мусороперерабатывающий завод на хорошую дробильную установку, тем более полигон использует строительные отходы как закладочный материал для ТБО", - прокомментировал Примкулов.

По поручению министра экологии в Казахстане создается call-центр, куда будет поступать информация о стихийных свалках и незаконных отходах. Информация будет передаваться в МИО, ДП и департаменты экологии для своевременного реагирования.

Министерство экологии совместно с местными акиматами проводит работу по устранению стихийных свалок.

Разработана дорожная карта по комплексному решению экологических проблем городов Нур-Султан и Алматы, которая предусматривает мероприятия по снижению выбросов теплоэнерговырабатывающих предприятий, частного сектора, автотранспорта и озеленению территорий. Это позволит решить проблемы качества атмосферного воздуха и проблем обращения с отходами. Аналогичная дорожная карта прорабатывается в разрезе каждого региона.

В июне мажилис поддержал законопроект об энергетической утилизации отходов. Идет подготовка подзаконных актов.

С докладом по итогам работы в сфере лесного хозяйства и животного мира выступил вице-министр Ерлан Нысанбаев. По его словам, начаты мероприятия по увеличению территории нацпарка Бурабай на 3,1 тыс. гектаров и Барсакельмеского заповедника на 2,3 тыс. гектаров. Ведется работа по созданию нового резервата Бокей орда в ЗКО с предполагаемой площадью 343 тыс. гектаров. Создается нацпарк "Улытау", предполагаемая площадь - 64 тыс. гектаров.

В национальных парках начаты работы по обустройству маршрутов и троп, предполагается создать современные визит-центры, глэмпинги, кемпинги, этно-аулы и места для караванинга. Для 10 национальных парков разработаны соответствующие мастер-планы и проводится корректировка генеральных планов.

Магзум Мирзагалиев обратил особое внимание всех сотрудников министерства на необходимость качественного выполнения в указанные сроки всех данных поручений, а также ведения открытой и прозрачной работы.

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