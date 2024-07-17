В Минэнерго РК рассказали о причинах дефицита сжиженного газа в регионах

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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании правительства рассказал о причинах дефицита сжиженного газа в регионах.





Он отметил, что ежеквартально по регионам распределяется порядка 360 тыс. тонн сжиженного газа. Однако объемы производства и распределения изначально меньше потребностей регионов на 130 тыс. тонн, или 26%.





Помимо этого, в прошлом году количество автомобилей с газовым двигателем в стране увеличилось на 18%, составив 582 тыс. единиц.





Из-за установления низкого уровня цен на сжиженный газ наблюдается переход автолюбителей страны на данный вид топлива, что в свою очередь является причиной роста потребления. Анализ потребления показывает увеличение спроса на сжиженный газ в разрезе регионов, в особенности в приграничных областях. Также необходимо отметить, что часть объемов сжиженного газа направляется промышленным предприятиям, выпускающим нефтехимическую продукцию для развития нефтехимической отрасли. Вместе с тем ежегодно проводятся запланированные и обязательные ремонтные работы на заводах-производителях", - отметил министр.





Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе заседания поднял проблему роста нарушений законодательства при установке газобаллонного оборудования на автомобили, использующие сжиженный нефтяной газ в качестве топлива. Он подчеркнул, что такие прецеденты создают угрозу жизни для граждан. В этой связи министерствам внутренних дел и энергетики поручено принять меры по ужесточению ответственности предпринимателей за непрофессиональное переоборудование транспорта и отсутствие соответствующей отметки в техпаспорте.





Министерству энергетики поручено активизировать работу по стимулированию производства компримированного газа, который является альтернативным топливом. Ответственным государственным органам и организациям необходимо продолжить качественную и своевременную реализацию мероприятий комплексного плана развития газовой отрасли до 2026 года.





Кроме того, премьер-министр поручил усилить работу по пресечению "серого" экспорта сжиженного газа. Он сообщил, что предотвращено 14 фактов незаконного вывоза сжиженного нефтяного газа.





Розничные цены в Казахстане приблизительно в два раза ниже, чем в России, Узбекистане, Кыргызстане и странах дальнего зарубежья.





Низкие цены привели к незаконному вывозу больших объемов сжиженного газа в сопредельные страны. Ранее я поручал соответствующим государственным органам усилить работу по пресечению "серого" экспорта сжиженного газа, в том числе путем установления уголовной ответственности. Согласно данным Комитета национальной безопасности РК, предотвращено 14 фактов незаконного вывоза сжиженного нефтяного газа за пределы страны. Эту работу нужно продолжать, на особом контроле поручаю держать регионы, где наблюдается неестественный скачок в объемах потребления, - это Атырауская область, область Абай и ряд других приграничных регионов", - подчеркнул глава правительства.