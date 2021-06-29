В Миннацэкономики обсудили вопросы тарифной политики

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - 28 июня под председательством министра национальной экономики Асета Иргалиева состоялось очередное заседание совета по тарифной политике с участием депутатов сената и мажилиса, представителей центральных государственных органов, заместителей акимов областей, руководства комитета по регулированию естественных монополий, а также неправительственных организаций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Учитывая текущую экономическую ситуацию, правительство принимает меры по недопущению необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги. Также ведется работа по поддержанию баланса интересов между потребителями и субъектами естественных монополий", - сказал Иргалиев.

Об итогах деятельности комитета по регулированию естественных монополий за 2020 год и задачах на текущий год рассказал председатель ведомства Асан Дарбаев.

В рамках исполнения поручений главы государства в части тарифной политики усилен контроль за деятельностью СЕМ, проведен анализ закупок СЕМ, обеспечена прозрачность тарифообразования и обратной связи с населением, обеспечены обоснованные тарифы на коммунальные услуги ЖКХ.

В 2021 году планируется продолжить работу по недопущению необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги и соблюдению коридора вклада в инфляцию от тарифов на регулируемые услуги СЕМ, утвержденного на Совете по экономической политике при правительстве РК", - сказал Дарбаев.

Кроме того, расширен состав 17 региональных комиссий, добавлены представители общественных объединений, с целью привлечения большего круга лиц к рассмотрению вопросов тарифообразования. Сегодня в состав региональных комиссий входят депутаты областного маслихата, представители местных исполнительных органов, представители НПП РК "Атамекен", НПО, объединений субъектов частного предпринимательства, субъектов естественной монополий и эксперты.

По итогам заседания совета Асет Иргалиев дал поручения по недопущению необоснованного роста тарифов, обеспечению контроля за целевым использованием средств монополистами, по защите прав потребителей и качественному выполнению поставленных перед комитетом задач.

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