Система Orphus

В Минздраве сменился ответственный секретарь

30.07.2020, 15:14 6427
Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Асем Нусупова назначена ответственным секретарем Министерства здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.
 

Распоряжением главы государства Нусупова Асем Бековна назначена ответственным секретарем Министерства здравоохранения Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 
Также распоряжением президента Жакселекова Ботагоз Шаймардановна освобождена от должности ответственного секретаря Минздрава.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая