В Минздраве сменился ответственный секретарь

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Асем Нусупова назначена ответственным секретарем Министерства здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Нусупова Асем Бековна назначена ответственным секретарем Министерства здравоохранения Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Также распоряжением президента Жакселекова Ботагоз Шаймардановна освобождена от должности ответственного секретаря Минздрава.

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