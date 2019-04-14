В МВД прокомментировали информацию о сокращении штата на 10%

Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали информацию о сокращении штатной численности сотрудников на 10%, передает Kazakhstan Today.

"В соответствии с Дорожной картой по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы в первом квартале текущего года было сокращено 10,6 тыс. штатных единиц. Сокращение осуществлено за счет имеющегося некомплекта и упразднения излишних управленческих должностей. В распоряжение выведены 596 сотрудников, которые в настоящее время трудоустроены", - сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве пояснили, что проект постановления о сокращении штатной численности лишь нормативно закрепляет результаты проведенной оптимизации.

Другие сокращения не планируются", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, Министерство внутренних дел Республики Казахстан вынесло на публичное обсуждение проект постановления правительства "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года №339 "Об утверждении лимитов штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений".

Проект постановления был разработан в целях реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел Республики Казахстан на 2019 - 2021 годы, в которой предусмотрена оптимизация организационно-штатной структуры с сокращением штатной численности не менее чем на 10%, в первую очередь за счет излишних управленческих звеньев.

В результате принятия проекта лимит штатной численности МВД сократится всего на 10 592 единиц. Из них полиция - на 8983 единицы и УИС - на 1609 единиц (сокращение органов гражданской защиты и Национальной гвардии не предполагается), или на 10,1%, в том числе: 4380 единиц, содержащихся за счет средств областных бюджетов и бюджетов городов республиканского значения, столицы (административная полиция органов внутренних дел); 6212 единиц, содержащихся за счет средств республиканского бюджета (государственные учреждения, подведомственные МВД и КУИС - на 4209 единиц, центральный аппарат, аппараты ведомств и территориальные органы полиции - на 2003 единицы)", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также в документ внесены поправки, связанные с переименованием города Астаны в город Нур-Султан.

Подчеркивается, что реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета. Принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических и (или) правовых последствий.

Проект разработан в целях сокращения лимитов штатной численности МВД (полиции и УИС) в рамках модернизации системы органов внутренних дел, совершенствования их структуры и оптимизации штатной численности. В результате принятия проекта высвободившиеся финансовые средства будут направлены на повышение с 1 июля 2019 года должностных окладов аттестованным сотрудникам полиции и УИС.

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