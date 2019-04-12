В МВД выяснили, какие вопросы больше всего волнуют казахстанцев

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Как показывают итоги акции, наиболее актуальными вопросами для граждан стали оплата административных штрафов (4,3 тыс.), регистрация населения (3 тыс.), организация дорожного движения (2,9 тыс.), регистрация и переоборудования автотранспорта (2,8 и 1,7 тыс.), а также выдача водительских удостоверений (2,3 тыс.)", - сообщили в пресс-службе ведомства.
От казахстанцев также поступили рекомендации по улучшению деятельности полиции, в том числе в сферах общественной, дорожной безопасности, миграции и других.
Для консультирования населения в городах и селах были организованы около 250 мобильных групп на базе специально оборудованных автобусов.
У граждан появилась возможность напрямую, без предварительной записи и бюрократизма, обратиться к руководителям департаментов полиции, а также административной, миграционной и местной полиции для решения своих неотложных вопросов. Проведение таких "внекабинетных"... "полевых" консультаций позволяет перейти нашим гражданам на личный контакт с полицией, а у полиции, в свою очередь, появляется возможность наладить эффективное взаимодействие с населением", - подчеркнули в МВД.
За два дня акции "Приемная на дороге" проведено 19 тыс. консультаций, причем большая часть вопросов (порядка 11 тыс.) поступила от населения на второй день.
По данным ведомства, на сегодня с целью модернизации органов внутренних дел в регионах открыто более 170 фронт-офисов полиции, где любой желающий может получить все необходимые консультации. До конца года количество фронт-офисов планируется довести до 250.
Как заявил глава МВД Ерлан Тургумбаев, акция "Приемная на дороге" "была востребована населением, общество сегодня нуждается в прямой связи с полицией, поэтому подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе".
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