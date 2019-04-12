В МВД выяснили, какие вопросы больше всего волнуют казахстанцев

Фото: mvd.gov.kz

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанские полицейские выяснили, какие вопросы, находящиеся в ведении правоохранительных органов, больше всего волнуют соотечественников. 5-6 апреля Министерство внутренних дел провело общереспубликанскую мобильную акцию "Приемная на дороге", передает Kazakhstan Today.

Как показывают итоги акции, наиболее актуальными вопросами для граждан стали оплата административных штрафов (4,3 тыс.), регистрация населения (3 тыс.), организация дорожного движения (2,9 тыс.), регистрация и переоборудования автотранспорта (2,8 и 1,7 тыс.), а также выдача водительских удостоверений (2,3 тыс.)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

От казахстанцев также поступили рекомендации по улучшению деятельности полиции, в том числе в сферах общественной, дорожной безопасности, миграции и других.

Для консультирования населения в городах и селах были организованы около 250 мобильных групп на базе специально оборудованных автобусов.

У граждан появилась возможность напрямую, без предварительной записи и бюрократизма, обратиться к руководителям департаментов полиции, а также административной, миграционной и местной полиции для решения своих неотложных вопросов. Проведение таких "внекабинетных"... "полевых" консультаций позволяет перейти нашим гражданам на личный контакт с полицией, а у полиции, в свою очередь, появляется возможность наладить эффективное взаимодействие с населением", - подчеркнули в МВД.

За два дня акции "Приемная на дороге" проведено 19 тыс. консультаций, причем большая часть вопросов (порядка 11 тыс.) поступила от населения на второй день.

По данным ведомства, на сегодня с целью модернизации органов внутренних дел в регионах открыто более 170 фронт-офисов полиции, где любой желающий может получить все необходимые консультации. До конца года количество фронт-офисов планируется довести до 250.

Как заявил глава МВД Ерлан Тургумбаев, акция "Приемная на дороге" "была востребована населением, общество сегодня нуждается в прямой связи с полицией, поэтому подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе".

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