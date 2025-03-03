В области Абай под угрозой затопления находятся 45 населенных пунктов

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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе расширенного заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан министр Светлана Жакупова рассказала о ситуации в системе обязательного социального страхования.





По словам Светланы Жакуповой, система обязательного социального страхования на сегодняшний день охватывает 74,3% занятого населения.





В 2024 году из Государственного фонда социального страхования произведены выплаты 1,4 млн гражданам на сумму 958 млрд тенге. В 15 регионах объемы выплат участникам системы превысили поступления социальных отчислений за работающих граждан в ГФСС. Лишь одна социальная выплата не имеет ограничений по максимальному размеру - это выплата по беременности и родам. Поэтому отдельные граждане изыскивают лазейки для получения искусственно завышенных размеров выплат, что влечет несправедливое перераспределение социальных отчислений добросовестных участников системы", - сказала министр.





В настоящее время заведено 16 уголовных дел на 113 получателей, сумма нанесенного ими ущерба составила 158,4 млн тенге.





С сентября 2024 года порядка 1,5 тыс. получателей добровольно подтвердили искусственное завышение дохода, тем самым были сохранены активы ГФСС на сумму 3,4 млрд тенге.





В целом, продолжила министр, в 2024 году МТСЗН достигнуты все целевые индикаторы, исполнены все социальные обязательства перед казахстанцами: были своевременно проиндексированы и осуществлены выплаты пенсий и пособий более 4 млн получателям; более 900 тыс. лиц, ищущих работу, трудоустроены; восстановлены социальные гарантии 17 тыс. работников из 1400 предприятий; снижены показатели производственного травматизма; квота для иностранных работников сокращена с 22 до 15 тыс.; более 276 тыс. семей вышли из трудной жизненной ситуации; внедрено лицензирование организаций, оказывающих специальные социальные услуги.





Жакупова отметила, что регулирование трудовых отношений является важным направлением деятельности ведомства. Министр озвучила ключевые вызовы в этой сфере и рассказала, как ведомство решает проблемные вопросы.





Первое - наличие неформальных трудовых отношений. Актуальными остаются проблемы работы без трудовых договоров, сокрытия доходов, задолженности по оплате труда. Это влечет негативные последствия для работника при наступлении социальных рисков.





Инспекторами труда в прошлом году осуществлено 5,6 тыс. проверок предприятий, выявлено свыше 200 фактов работы без трудового договора, взыскана задолженность по заработной плате на сумму 3,7 млрд тенге, 2,8 тыс. предприятий выведены из зоны высокого риска. При этом сохраняется задолженность по заработной плате перед 1343 работниками на 49 предприятиях на сумму порядка 950 млн тенге", - сказала министр.





Министр сообщила, что для обеспечения прозрачности трудовых отношений и гарантий работников МТСЗН инициирован ряд цифровых решений: декларирование работодателем штатного расписания предприятий в информационной системе HR Enbek; перевод процедуры заключения трудовых и коллективных договоров на электронный формат; расширение функционала карты трудовых рисков для более точного прогнозирования и предотвращения трудовых конфликтов.





Предлагаемые меры обеспечат исполнение работодателями обязательств, предусмотренных трудовыми договорами, а также позволят проводить мониторинг условий труда работников", - отметила Светлана Жакупова.





Второй вызов - низкий уровень квалификации работников. Многие работники, имея профильное образование, не владеют необходимыми навыками для повышения производительности труда. Рост заработных плат обеспечивается больше административными методами, без учета профессиональных компетенций.





В целях вовлечения в систему квалификации работодателей и работников реализован ряд мер в соответствии с законом "О профессиональных квалификациях". Создан цифровой банк навыков, включающий 12 тыс. востребованных компетенций, что позволяет более точно определять актуальные потребности рынка труда. Для 4500 востребованных профессий разработано более 800 профессиональных стандартов, которые легли в основу свыше 11 тыс. образовательных программ вузов и колледжей. Это обеспечивает подготовку кадров, отвечающих требованиям рынка труда", - проинформировала глава МТСЗН.





В ближайшее время планируется:





открытие 5 новых центров признания квалификаций, из которых 2 будут соответствовать международным стандартам, что повысит качество оценки компетенций;

обновление национального классификатора занятий с включением 800 новых профессий на основе предложений государственных органов и бизнеса;

актуализация национальной рамки квалификаций с учетом европейской. Это будет способствовать признанию отечественных дипломов за рубежом и развитию концепции обучения на протяжении всей жизни.





Третье - травматизм и вредные условия труда.





Принятые МТСЗН комплексные меры в сфере охраны труда в 2024 году в целом позволили сохранить положительную динамику по снижению производственного травматизма. В частности, количество пострадавших за прошлый год к уровню 2023 года снижено на 4,5%, количество смертельных случаев снижено на 19,5%.





В 2024 году функции государственного контроля по труду возвращены в ведение МТСЗН, согласно стандартам Международной организации труда. Тем самым обеспечена независимость и беспристрастность инспекторов труда при принятии решений по результатам госконтроля. Для повышения социальной защищенности работников, занятых во вредных условиях труда, внедрены специальные социальные выплаты. По итогам прошлого года выплаты назначены более 13 тыс. человек на сумму 17 млрд тенге", - сообщила Светлана Жакупова.





Кроме того, на законодательном уровне приняты меры по ужесточению ответственности за нарушения требований в области охраны труда в части замены санкции "предупреждение" на "штраф" и увеличения штрафов в два раза. Внедрена цифровая карта предприятий, которая в режиме реального времени позволяет проводить мониторинг условий труда. Оперативность и прозрачность расследований несчастных случаев на производстве повышается за счет внедрения мобильного приложения FSM.





В то же время во вредных условиях труда занято 519 тыс. работников. Имеются факты групповых несчастных случаев со смертельным исходом и сокрытия производственного травматизма.





В связи с этим во исполнение поручения главы государства планируется реализовать следующие меры по ужесточению механизмов надзора и контроля в сфере охраны труда:





1) внедрение новой методики оценки профессиональных рисков на рабочих местах;





2) наделение государственных инспекторов труда надзорными функциями для экстренного приостановления опасных работ;





3) внедрение систем раннего оповещения о рисках чрезвычайных ситуаций (мобильные приложения, специальные датчики и другие современные технологические решения);





4) усиление требований к специализированным организациям по проведению оценки профессиональных рисков;





5) расширение возможностей профилактического контроля без посещения предприятия на основе данных государственных информационных систем.





Другим приоритетным направлением деятельности министерства является социальное обеспечение граждан. Несмотря на предпринимаемые меры, у новых пенсионеров продолжает снижаться уровень замещения утраченного трудового дохода пенсионными выплатами. Причина этому - естественное уменьшение солидарного стажа, низкий уровень пенсионных накоплений.





В накопительной пенсионной системе участвуют 6,4 млн граждан, или 71,1% занятого населения. Однако участие значительной доли зачастую носит формальный и непостоянный характер. Имеются вопросы к доходности пенсионных активов. В 2024 году на возмещение недополученной инвестиционной доходности из республиканского бюджета направлено 26,8 млрд тенге. В связи с этим МТСЗН совместно с государственными органами и экспертным сообществом продолжит работу по совершенствованию пенсионной системы", - сообщила Светлана Жакупова.





Говоря о вопросах соцподдержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, министр сообщила, что по поручению главы государства во всех регионах создаются центры поддержки семьи. На сегодняшний день в стране 109 центров, к 2028 году их число достигнет 208.





Еще одним вызовом является повышение эффективности и адресности оказания социальной помощи. В 2024 году адресную социальную помощь получили 78 тыс. семей на сумму 39,5 млрд тенге. В последние два года порядка 19 тыс. человек, или 4%, получали АСП непрерывно.