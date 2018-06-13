В первое воскресенье июля будет отмечаться Национальный день домбры

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал указ "О Национальном дне домбры" от 12 июня 2018 года, передает Kazakhstan Today.
"В целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности постановляю определить первое воскресенье июля Национальным днем домбры", - говорится в указе.
Указ вводится в действие со дня его опубликования.
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