В первое воскресенье июля будет отмечаться Национальный день домбры

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В первое воскресенье июля будет отмечаться Национальный день домбры13.06.2018
Государство  18:38

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал указ "О Национальном дне домбры" от 12 июня 2018 года, передает Kazakhstan Today.

"В целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности постановляю определить первое воскресенье июля Национальным днем домбры", - говорится в указе.


Указ вводится в действие со дня его опубликования.
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