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В правила осуществления пенсионных выплат внесли изменения касательно инвалидов

30.12.2021, 17:00 12226
В правила осуществления пенсионных выплат внесли изменения касательно инвалидов
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - В правила осуществления пенсионных выплат внесли изменения касательно инвалидов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно тексту постановления, который размещен на сайте премьер-министра РК, в правилах осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, утвержденных указанным постановлением: 
 
 "8. В случае если получателями являются лица, указанные в подпункте 3) пункта 1 статьи 31, подпункте 3) пункта 1 статьи 32 Закона, ЕНПФ запрашивает сведения об установлении инвалидности получателю из централизованного банка данных системы учета инвалидов."; дополнить пунктом 8-1 следующего содержания: "8-1. В случае снятия инвалидности первой или второй группы, установленной бессрочно у лиц, указанных в подпункте 3) пункта 1 статьи 31 и подпункте 3) пункта 1 статьи 32 Закона, пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда прекращаются с месяца, следующего за месяцем получения сведений о снятии инвалидности. Порядок и сроки предоставления сведений о снятии инвалидности установлены соответствующим соглашением, заключенным между ЕНПФ и уполномоченным органом в сфере социальной защиты", - говорится в постановлении.

 

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Минэнерго готовит пакет поправок в законодательство и нормативно-правовые акты по ВИЭ

30.12.2021, 19:53 8126
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов провел совещание по вопросу дальнейшего развития сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На текущий момент министерство готовит пакет поправок в законодательство и нормативно-правовые акты по ВИЭ, сообщает пресс-служба МЭ РК.
 
В связи с этим, обсуждались различные инициативы, направленные на улучшение развития сектора ВИЭ и текущего состояния в электроэнергетической отрасли.
 
В первую очередь министерство выражает готовность в разработке пилотных аукционов для проектов ВЭС с системой накопления электроэнергии на среднесрочный период.
 
В ведомстве считают, что эти меры позволят стимулировать инвестиционную активность в секторе и предоставить определенность по объемам развития ВИЭ на среднесрочную перспективу.
 
28 декабря министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев провел встречу с заместителем главы миссии США в Республике Казахстан Джуди Куо. В рамках встречи были обсуждены вопросы по развитию ВИЭ, перспективы развития нефтегазового комплекса, энергетического перехода и строительства АЭС.
 
В этот же день состоялось 59-е заседание Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции, на котором было принято решение о проведении очного заседания совета по месту проведения заседания Совета глав правительств СНГ в Казахстане в 2022 году.
 

Токаев подписал ряд законов

30.12.2021, 19:18 10001
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан".
 
С принятием закона все требования к бизнесу будут с понятными мотивами, практически исполнимыми, изложены в доступной форме, необременительными. Будет введен Реестр обязательных требований к бизнесу. Он позволит предпринимателю ознакомиться со всей правовой базой ведения бизнеса. 
 
Также президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных".
 
В целом закон направлен на повышение требований и прозрачности деятельности товарных бирж, создание конкурентной среды и условий для развития биржевой торговли, а также увеличение её объёмов. 
 
Ранее глава государства подписал закон "Об ответственном обращении с животными".
 

Президент подписал закон "Об ответственном обращении с животными"

30.12.2021, 19:08 10416
Президент подписал закон "Об ответственном обращении с животными"
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, главой государства подписан закон "Об ответственном обращении с животными", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными". 

Ранее сообщалось, что зоозащитники написали президенту Касым-Жомарту Токаеву обращение с просьбой наложить вето на законопроект о защите животных. По их словам, с его принятием будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных. Активисты заверили, что ряд норм, которые ранее были согласованы с Минэкологии, "были кардинально изменены в худшую сторону". 
 
Ранее зоозащитники уже делали заявление, что законопроект о защите животных не решит проблему жестокого обращения с питомцами. 
 
Брижит Бардо обратилась к Токаеву с просьбой исключить из законопроекта о защите животных статью, легализующую их убийство. 
 

В Казахстане подписали постановление о доплатах медикам

30.12.2021, 17:30 11671
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ -В Казахстане подписали постановление о доплатах медикам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно тексту постановления, который размещен на сайте премьер-министра РК, доплаты медики будут получать соответственно группам риска. 
 
Высокий риск- семикратный БДО;
 
Средний риск - пятикратный БДО;
 
Низкий риск - трехкратный БДО.
 
Категория высокого риска - это врачи, средний и младший медицинский персонал инфекционных стационаров, включая отделения (коек) реанимации, и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) с биологическим материалом.
 
Категория среднего риска: работники лабораторий (отделов по приему отбора проб): врач, специалист санитарно-эпидемиологической службы, специалист лаборатории, специалист по отбору проб, лаборант.
 
Категория низкого риска: врачи, средний и младший медицинский персонал провизорных стационаров, провизорных отделений, включая отделения (коек) реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) биологическим материалом;   врачи, средний и младший медицинский персонал военно-медицинских (медицинских) подразделений центральных исполнительных органов и иных центральных государственных органов и их территориальных подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, а также с вирусной пневмонией по клиническим и эпидемиологическим признакам, не исключающим коронавирусную инфекцию СOVID-19 (вероятный случай коронавирусной инфекции СOVID-19) в стационарных условиях из числа прикрепленного контингента, а также определенных к приему пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, пневмонией и забору биологического материала, связанных с противоэпидемическими мероприятиями;   врачи, средний и младший медицинский персонал карантинных стационаров, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) с  биологическим материалом.
 

Токаев подписал закон об уполномоченном по правам человека

30.12.2021, 16:17 13091
Токаев подписал закон об уполномоченном по правам человека
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписан закон "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстан неоднократно получал рекомендации о том, чтобы усилить данный институт, укрепить его потенциал путем принятия отдельного закона. Соответствующее поручение было озвучено президентом Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаевым на заседании Национального совета общественного доверия в начале 2021 года", - сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РК.

 
Как отметили в ведомстве, в принятом законе следует особенно выделить следующие полномочия омбудсмена: 
 
-обращаться к президенту, палатам парламента, правительству с предложениями об улучшении законодательства и практики в области прав и свобод человека; 
 
- обращаться в суд с иском о защите прав и свобод неопределенного круга лиц, а в случае массовых и грубейших нарушений - ходатайствовать перед судом об обращении в Конституционный совет;
 
- представлять информацию и предложения в Верховный суд для изучения в рамках судебной практики; привлекать на договорных условиях экспертов и специалистов для аналитической работы; 
 
- рассматривать обращения граждан о нарушениях прав и свобод, проводить совместные приёмы граждан с представителями госорганов и инициировать проведение проверок на основании сообщений о нарушениях;
 
- выступать с ежегодным докладом в палатах парламента и предлагать провести парламентские слушания по отдельным вопросам; координировать деятельность национального превентивного механизма против пыток и других видов жестокого обращения; участвовать в продвижении знаний о правах и свободах человека, в том числе в обучающих программах.
 

Главная миссия данного института в Казахстане состоит в том, чтобы содействовать продвижению конструктивного диалога в области прав человека, улучшению законодательства и практики защиты прав человека. Принятие специального закона позволит уполномоченному по правам человека полноценно участвовать в правозащитных процедурах", - прокомментировала уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.

 
Отмечается, что по состоянию на ноябрь 2021 года в адрес уполномоченного по правам человека в РК Эльвиры Азимовой поступило в общей сложности 1614 обращений. 
 
Жалобы граждан касались вопросов действий или бездействия должностных лиц прокуратуры и полиции (298 обращений), а также обжалования судебных актов (215 обращений).
 
 

В МИИР подвели итоги строительства и ремонта дорог в 2021 году

30.12.2021, 14:26 15486
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК подвели итоги реализации автодорожных проектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Строительством, реконструкцией и ремонтными работами было охвачено 10 тысяч км автодорог республиканского и местного значения, сообщает МИИР. Из них 3,6 тыс. километров - дороги республиканского значения:
 
- Талдыкорган - Усть-Каменогорск;
 
- Караганда - Балхаш - Бурылбайтал - Курты - Капшагай;
 
- Актобе - Атырау - Астрахань;
 
- Калбатау - Майкапшагай;
 
- Ушарал - Достык;
 
- Узынагаш - Отар;
 
- Мерке - Бурылбайтал;
 
- Костанай - Денисовка.
 

В строительный сезон на проектах было задействовано 200 тыс. человек и 12 тыс. единиц дорожно-строительной техники. По итогам года открыто движение на 2248 км автодорог I-II категории, с увеличением прочности дорог. Обеспечено надежное транспортное сообщение с охватом порядка 120 близлежащих населенных пунктов, построено шесть обходов крупных населенных пунктов, увеличены транспортные и транзитные перевозки в 2,5 раза. При этом казахстанское содержание в дорожном строительстве составило более 90%. Для развития придорожного сервиса запущен 71 комплекс придорожного обслуживания, с включением полного сервиса придорожных услуг: кемпинги, мотели, АЗС, СТО, пункты питания, торговли и так далее", - уточнили в ведомстве.

 

Нового судью Верховного суда Казахстана избрал сенат

30.12.2021, 12:05 18126
Нового судью Верховного суда Казахстана избрал сенат
Фото: Карагандинский областной суд
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Нового судью Верховного суда Республики Казахстан избрал сенат Парламента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сегодня в ходе заседания сената депутаты палаты во внеконкурсном порядке избрали на должность судьи Верховного суда Нурсерика Шарипова по представлению президента РК Касым-Жомарта Токаева от 27 декабря 2021 года и в соответствии Конституцией РК и Конституционным законом РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".
 
Депутаты сената проголосовали за соответствующее постановление.
 
Нурсерик Шарипов родился в 1965 году. Имеет высшее юридическое и экономическое образование. Судейскую деятельность начинал судьей районного суда в Алматы, возглавлял два районных суда в Алматы и Мангистауской области, а также Апелляционную судебную коллегию Мангистауского областного суда. Кроме того, возглавлял Южно-Казахстанский областной суд, руководил аппаратом Верховного суда. С 2018 года был председателем Карагандинского областного суда. Судейский стаж составляет более 25 лет.
 
Как отметил спикер сената Маулен Ашимбаев, в соответствии с Конституцией принятие присяги судьей Верховного суда относится к исключительному ведению сената, и гражданин, впервые избранный на должность судьи Верховного суда, должен принести присягу. После чего Шарипов торжественно поклялся честно и добросовестно исполнять свои обязанности.
 
Кроме того, в ходе заседания палаты досрочно прекращены полномочия депутата сената Нурлана Кылышбаева. Сенаторы проголосовали за соответствующее постановление. 
 

Нурлан Наурызович обратился с заявлением о прекращении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу. Центральная избирательная комиссия рассмотрела это заявление и внесла соответствующее представление в сенат", - сказал Ашимбаев.

 
Кылышбаев был депутатом от Алматинской области более пяти лет. 
 
Как сообщалось ранее, мажилис на пленарном заседании прекратил полномочия депутата мажилиса Бекболата Тлеухана в связи с поданным им заявлением в ЦИК РК.

 

В Казахстане отменили смертную казнь

29.12.2021, 20:01 23866
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни". Принимая этот закон, Казахстан присоединяется к группе стран, где смертная казнь законодательно запрещена. Кроме того, наша страна доказывает, что поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни.
 
Также президент подписал закон "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан". Согласно закону, должность уполномоченного учреждается на избираемой основе сроком на пять лет. В период своей деятельности омбудсмен не может заниматься политической деятельностью, находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной либо иной творческой деятельности. Законом также закрепляются статус и деятельность представителя Уполномоченного в регионе. 
 
Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан".
 
Президентом подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан".
 
Главой государства также подписан закон "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан". Кроме того, президент подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности".
 

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