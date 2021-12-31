В правила осуществления пенсионных выплат внесли изменения касательно инвалидов

Согласно тексту постановления, который размещен на сайте премьер-министра РК, в правилах осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, утвержденных указанным постановлением:
"8. В случае если получателями являются лица, указанные в подпункте 3) пункта 1 статьи 31, подпункте 3) пункта 1 статьи 32 Закона, ЕНПФ запрашивает сведения об установлении инвалидности получателю из централизованного банка данных системы учета инвалидов."; дополнить пунктом 8-1 следующего содержания: "8-1. В случае снятия инвалидности первой или второй группы, установленной бессрочно у лиц, указанных в подпункте 3) пункта 1 статьи 31 и подпункте 3) пункта 1 статьи 32 Закона, пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда прекращаются с месяца, следующего за месяцем получения сведений о снятии инвалидности. Порядок и сроки предоставления сведений о снятии инвалидности установлены соответствующим соглашением, заключенным между ЕНПФ и уполномоченным органом в сфере социальной защиты", - говорится в постановлении.
Ранее сообщалось, что в Минтруда обсудили вопросы повышения качества жизни лиц с инвалидностью.