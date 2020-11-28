В Сатпаеве реализуют пилотную программу по оздоровлению жителей

Сатпаев. 26 ноября. Kazakhstan Today - Карагандинская область станет первой в стране, где реализуют масштабную программу по оздоровлению жителей моногорода, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в областном акимате, программу предложила корпорация "Казахмыс", заказав исследование независимых экспертов международного уровня. Для пилота выбрали город Сатпаев. На реализацию всех мер в течение трёх лет понадобится около 5,5 млрд тенге. Предполагается солидарное финансирование - из средств государства и корпорации.

Акимат Карагандинской области и компания заключили меморандум о сотрудничестве. Соглашение подписали глава региона Женис Касымбек и председатель правления ТОО "Корпорация "Казахмыс" Эдуард Огай на встрече в Жезказгане.

В послании "Казахстан в новой реальности: время действий" Президент страны отметил важность градообразующих предприятий в придании "второго дыхания" нашим моногородам. "Казахмыс" активно участвует в решении важных для области вопросов, показывая свою приверженность принципам социальной ответственности бизнеса. Компания одной из первых откликнулась на призыв Елбасы о создании фонда помощи нуждающимся от последствий пандемии и оказала большую поддержку медикам. Корпорация обеспечила жильём многодетные семьи. Уверен: впереди ещё немало добрых дел", - отметил Женис Касымбек.

Программа по оздоровлению сатпаевцев стартует в январе 2021 года. Предварительно в городе проводились научные исследования, анкетирование жителей. Эксперты сделали полный анализ состояния медицинских организаций и факторов риска, влияющих на здоровье населения. Разработчики программы учли мнение всех сторон: жителей, врачей, местной власти.

В моногороде обещают обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь. Должны появиться услуги, которых нет в Сатпаеве, чтобы не приходилось ездить в другие регионы. Усилия также направят на формирование культа здорового образа жизни и создание для этого условий.

Планируется оснастить медицинские организации города новым современным оборудованием. Будут организованы курсы повышения квалификации медицинских работников. Кадровую проблему намерены решать с помощью предоставления жилья молодым специалистам.

Эдуард Огай сообщил о готовности компании профинансировать строительство современной поликлиники в Сатпаеве.

Мы приняли решение участвовать в программе, чтобы сделать лучше жизнь наших рабочих и обеспечить достойный уровень. Не можем оставаться в стороне - будем вкладывать деньги в развитие инфраструктуры. Думаем, что в ближайшие три года уже будет виден результат", - заявил председатель правления ТОО "Корпорация "Казахмыс".

Аналогичные программы планируется разработать по Жезказгану и Балхашу.

На встрече также представили основные направления пятилетней Программы устойчивого социально-экономического развития Жезказгана, Балхаша, Сатпаева и Улытауского района. Она тоже реализуется совместно с корпорацией "Казахмыс". Компания вкладывает свои средства в развитие инженерной и социальной инфраструктуры моногородов. На бюджетные средства реализуется 131 проект. Среди них: реконструкция водопроводных, тепловых сетей и подведение газа, строительство жилья, ремонт кровель, фасадов и дорог, благоустройство общественных мест, решение проблем аварийных домов и ремонт социальных объектов, вопросы безопасности и экологии.

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