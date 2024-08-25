В Шымкенте не использовавшийся по назначению земельный участок вернули государству

Комиссия установила, что на предприятии не были в должной мере созданы безопасные условия труда

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Караганда. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специальная комиссия, созданная для расследования группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 20 июля 2024 года в Караганде на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation", изучив обстоятельства происшествия, определила, что основная вина лежит на работодателе. Об этом - Специальная комиссия, созданная для расследования группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 20 июля 2024 года в Караганде на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation", изучив обстоятельства происшествия, определила, что основная вина лежит на работодателе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты населения.





К такому выводу члены комиссии пришли после изучения технической документации, результатов осмотра места происшествия, опросов очевидцев, заключения экспертной организации, нормативных документов и других материалов. Было установлено, что на предприятии не были в должной мере приняты неотложные меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов, не были в должной мере созданы безопасные условия труда и элементы контроля за соблюдением работниками правил, инструкций и технологической дисциплины", - проинформировали в ведомстве.





Также члены комиссии встретились с пострадавшими и членами семей пострадавших, им разъяснены их законные права на социальную защиту в соответствии с действующим законодательством.





Результаты расследования специальной комиссии и все собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, признанных виновными в произошедшем несчастном случае.





Также комиссия постановила руководству ТОО "YDD Corporation" принять комплекс мер по устранению причин несчастного случая и предотвращения подобных ситуаций в будущем.





Согласно информации работодателя, все вопросы материального характера, касающиеся обязательств работодателя, а также оказания иной помощи близким родственникам погибших и самим пострадавшим, урегулированы.





Кроме того, работодателем была оказана безвозмездная материальная помощь близким родственникам пострадавших.





Напомним, 20 июля 2024 года в Караганде на ферросплавном заводе произошел выброс пламени, в результате которого пострадали восемь рабочих, четверо из них погибли.







