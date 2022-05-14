В силу вступил казахстанско-российский договор о военном сотрудничестве

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МОСКВА. 13 МАЯ - 4 мая вступил в силу договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве от 16 октября 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

13 мая документ был опубликован на российском официальном портале правовой информации.

В соответствии с договором при обращении одной из сторон Казахстан и Россия совместно планируют применение войск для обеспечения безопасности, противодействуют угрозам региональной безопасности.

Военное сотрудничество предусматривается в сферах оперативной и боевой подготовки, военного образования и науки, миротворческой деятельности, деятельности и обеспечения войск, участия военных делегаций в работе международных организаций, совершенствования нормативно-правовой базы, культуры и спорта.

В рамках договора предусмотрены встречи министров обороны и их заместителей, военных делегаций, а также переговоры на уровне штабов, конференций, совместные учения и соревнования, заходы военных кораблей, подготовка военнослужащих.

Стороны обязались не проводить разведывательную деятельность друг против друга.

Договор не направлен против третьих государств и не касается международных прав и обязательств Казахстана и России. Использование территорий Казахстана и России третьими странами для деятельности против других стран не допускается.