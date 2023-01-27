26.01.2023, 13:34 37331
В СКО выявлено хищение средств по госпрограмме в особо крупном размере
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Петропавловск. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Хищения бюджетных средств в особо крупном размере по государственной программе "Ауыл - Ел бесігі" выявили сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по СКО.
В эксплуатацию была принята автомобильная дорога при полном отсутствии дорожного полотна. Из запланированной протяженности дороги 53,5 км отсутствовало 27 км автодороги. Сумма причиненного ущерба составила порядка 450 млн тенге", - сообщили в пресс-службе АФМ.
Отмечается, что в результате расследования уголовного дела по факту хищения при строительстве дороги в районе имени Г.Мусрепова выявлены причастные к хищению лица.
Дело направлено в суд.
Строительство указанной автодороги для местных жителей имеет социальное значение ввиду их отдаленности от районного центра. Проведение такой работы департаментом АФМ по СКО позволило восстановить строительство автомобильной дороги, отдельные участки которой уже функционируют в настоящее время", - проинформировали в агентстве.
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27.01.2023, 10:04 3141
Скончалась новоизбранный сенатор от СКО Гульмира Каримова
Фото: t.me/senate_kz
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Новоизбранный сенатор Казахстана Гульмира Каримова скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет, сообщили в пресс-службе палаты парламента.
Сообщается, что предварительным диагнозом кончины Каримовой стал анафилактический шок.
Депутаты и аппарат сената Республики Казахстан приносят глубочайшие соболезнования родным и близким Гульмиры Раинбековны", - сказано в сообщении.
Напомним, Гульмира Каримова победила на выборах в сенат парламента РК от Северо-Казахстанской области.
26.01.2023, 18:27 27596
Эту проблему надо решать - Смаилов раскритиковал Мусина за плохой интернет
Фото: primeminister.kz
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сделал замечание главе ведомства Багдату Мусину за плохое качество интернета в Казахстане.
Вы сами видите, сколько возмущений и жалоб от казахстанцев на низкое качество интернета и обеспечения мобильной связью. Хорошее соединение иногда отсутствует даже в крупных городах. Сейчас все можно сделать с помощью мобильного телефона, но порой это невозможно из-за отсутствия интернета. Эту проблему надо решать", - подчеркнул Смаилов.
Он отметил, что, несмотря на работу по внедрению связи 5G, которой в первую очередь планируется охватить города республиканского значения и областные центры, важно продолжать развитие стандартов 3G и 4G в регионах.
У молодых людей в регионах должны быть все возможности для изучения передового опыта и развития инновационного мышления, а также необходимая техническая инфраструктура для реализации своих идей и успешного выхода на международные рынки. Для решения этой задачи министерству нужно проработать с акиматами вопрос открытия и поддержки технологических хабов по модели Astana Hub во всех регионах страны", - заявил премьер-министр.
Премьер-министр также поручил МЦРИАП разработать и до 1 марта принять дорожную карту по становлению Казахстана цифровым региональным хабом. В ней должны быть отражены шаги по строительству трансграничных оптоволоконных магистралей (проекты "Каспий ВОЛС", "Запад-Восток" и др.), соединяющих Европу и Восточную Азию через территорию нашей республики, и по запуску сопутствующих центров обработки данных.
В заключение Алихан Смаилов отметил важность централизации всех информационных систем госорганов на платформе Smart Data Ukimet, дальнейшего расширения перечня проактивных госуслуг, принятия комплексных мер по обеспечению национальной информационной безопасности, а также интеграции космических технологий в экономику.
В свою очередь глава ведомства Багдат Мусин выступил с докладом об итогах деятельности за 2022 год, а также о дальнейших планах ведомства.
По словам главы МЦРИАП, в Казахстане планируется:
- Создать суперЦОНы
Анализ работы ЦОНов показал, что после получения в них услуг граждане продолжают обращаться в другие инстанции: ЕНПФ, коммунальные предприятия, акиматы и т.д.
Все эти организации мы хотим сконцентрировать в одном здании, чтобы все потребности граждан решались в одном месте. На сегодня мы с акиматом Астаны договорились, что это будет единое пространство, то есть суперЦОН для комфортного и качественного обслуживания граждан", - рассказал Мусин.
- Создать "белый лист" сайтов на случай ЧС
Эти сайты не будут блокировать при чрезвычайных ситуациях. В список должны войти жизненно-важные интернет-ресурсы, такие как сайт электронного правительства egov.kz и интернет-банкинг.
Они должны быть доступны бесперебойно в любое время", - заявил Мусин.
- Провести оптоволокно в 3 тысячи населенных пунктов
Специальные гранты для подключения населения и бизнеса к высокоскоростному интернету предоставит Всемирный банк совместно с МЦРИАП. В настоящее время, по словам Мусина, из 6290 сел в Казахстане подключены к широкополосному мобильному интернету 4858.
Речь идет не только об административных зданиях (школы, больницы и акиматы), но прежде всего о подключении конкретных домохозяйств к высокоскоростному интернету", - пояснил Мусин.
- Строительство сетей мобильной связи 5G в 20 городах Казахстана
По словам главы МЦРИАП, международный опыт показывает, что развитые страны активно инвестируют в инфраструктуру связи.
Проведенный нами первый аукцион по 5G показал большой интерес рынка инвестировать в передовые окупаемые проекты", - заявил Мусин.
Он также рассказал о мерах борьбы с интернет-мошенничеством. Одной из них станет определение подменных номеров с дальнейшей их блокировкой.
Напомним, в минувшем году президент Токаев на расширенном заседании правительства назвал неудовлетворительной работу Мусина по созданию национального банка данных.
26.01.2023, 18:10 30921
Национальный совет по науке и технологиям создадут в Казахстане
Фото: depositphotos
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании Национального совета по науке и технологиям при президенте Республики Казахстан", сообщает Акорда.
Создание совета будет способствовать совершенствованию управления национальной научной системы и выработке рекомендаций по определению приоритетов дальнейшего развития государственной политики в области науки и научно-технической деятельности Республики Казахстан", - подчеркивается в документе.
Указом утверждены положение и состав Национального совета по науке и технологиям. В него включены академики, ученые, представляющие приоритетные направления науки, имеющие высокий уровень научно-исследовательской активности и международное признание.
В числе членов совета: лауреат Нобелевской премии профессор физики и астрофизики Центра космологической физики Беркли Джордж Фицджеральд Смут III (США), а также наши соотечественники, занимающиеся исследовательской деятельностью в ведущих научных центрах мира.
Кроме того, в состав вошли члены правительства, ответственные за реализацию научной, научно-технологической и инновационной политики.
Широкое представительство в Национальном совете ведущих отечественных и зарубежных ученых позволит обеспечить принятие перспективных и стратегически значимых решений в области развития казахстанской науки.
26.01.2023, 17:52 31436
Токаев принял председателя Верховного суда
Глава Верховного суда доложил о ходе судебной реформы, нацеленной на обеспечение верховенства права и повышение качества отправления правосудия
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о ходе судебной реформы, нацеленной на обеспечение верховенства права и повышение качества отправления правосудия, сообщает Акорда.
Как отметил председатель Верховного суда, предложения по реформе разделены на три блока: неотложные меры, законодательные инициативы, долгосрочные задачи.
В рамках неотложных мер запланированы открытие залов судебных заседаний для обязательных офлайн-процессов, а также актуализация нормативных постановлений Верховного суда по наиболее чувствительным сферам.
В числе законодательных инициатив Асламбек Мергалиев назвал введение эффективного судебного контроля на досудебной стадии, сокращение сроков рассмотрения административных дел в сфере госзакупок, налогообложения и деятельности частных судебных исполнителей.
В долгосрочном порядке предусмотрена разработка комплекса законодательных и организационных мер. В настоящее время на рассмотрении парламента находятся два законопроекта, которые направлены на введение выборности председателей судов, исключение инструментов давления силовиков на судей, усиление полномочий Высшего судебного совета и расширение подсудности ювенальных судов.
Кроме того, прорабатываются предложения по реальному обеспечению принципа состязательности в уголовном процессе и механизм привлечения судей к ответственности за грубые нарушения закона.
В завершение встречи глава государства отметил необходимость качественной реализации мероприятий по дальнейшему совершенствованию судебной системы.
26.01.2023, 13:05 39481
Организаторы финпирамиды взыскали через нотариусов 2 млрд тенге несуществующих долгов
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Казахстана проведен анализ соблюдения законности при выписке нотариусами исполнительных надписей за последние три года.
Как уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры, институт исполнительной надписи заработал с 2016 года. В упрощенном порядке стали взыскиваться бесспорные требования, такие как долги за коммунальные услуги, зарплата, по договорам и другое. Надпись существенно облегчила процедуру взыскания долгов и разгрузила суды.
Однако из-за простоты процедуры и злоупотреблений со стороны нотариусов она стала инструментом всевозможных "серых схем". Надпись использовалась для обналичивания денег, добытых преступным путем. В Алматы, Астане и Караганде установлено 13 фактов, когда долги формально взыскивались с организаций и лиц, причастных к созданию финансовых пирамид", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Сообщается, что организаторы финпирамиды в Алматы для снятия и хищения денег вкладчиков по фиктивным договорам взыскали через нотариусов 2 млрд несуществующих долгов.
По искам прокурора надписи отменены.
В обход судебного порядка по 63 надписям с государства незаконно взыскано 1,8 млрд тенге по договорам госзакупок. Из них по искам прокуроров уже отменены надписи на 1,2 млрд тенге. Долги взыскивались, несмотря на истечение срока договора госзакупок, за невыполненные работы и не предусмотренные ПСД и планами закупок, без регистрации допсоглашений к договорам госзакупок в органах казначейства, в отсутствие актов приемки и других подтверждающих документов", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в Алматинской области нотариус взыскала с отдела ЖКХ в пользу частной компании 410 млн по незарегистрированному допсоглашению (на работы, не предусмотренные основным договором, срок договора истек). В суд предъявлен иск о его отмене (на рассмотрении).
Взыскивались фиктивные долги по зарплате для увода имущества и активов от исполнения по другим обязательствам (поскольку зарплата взыскивается в первую очередь). За два года прокуроры добились отмены 250 незаконных надписей на 5 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в Карагандинской области выявлено 35 надписей о взыскании с ТОО несуществующих долгов по зарплате на 333 млн тенге. При этом у предприятия долг по налогам 1,7 млрд тенге (надписи отменены).
В отдельных случаях надписи совершались нотариусами с явным превышением полномочий.
В Астане, Алматы, Алматинской и Жамбылской областях нотариусы в счет погашения долга незаконно обратили взыскание на 40 единиц транспорта, которые не являлись предметом залога. Выписка надписей по таким требованиям не допускается.
Также прокуроры выявили 56 исполнительных надписей на 1 млрд тенге, выписанных на основании поддельных документов, и 6 надписей в отношении граждан, которые состоят на психиатрическом учете.
По представлению Генеральной прокуратуры Министерством юстиции прекращены лицензии 3 нотариусов, 7 приостановлены, 44 нотариуса привлечены к дисциплинарной ответственности. Судами удовлетворено 17 исков прокурора об отмене исполнительных надписей на 1 млрд тенге, еще 3 иска находятся на стадии рассмотрения", - заключили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что частные судебные исполнители похитили более миллиарда тенге.
26.01.2023, 10:59 43306
Ашимбаев вновь стал председателем сената парламента РК Дополнено
Фото: senate.parlam.kz
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания сената парламента Республики Казахстан депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Маулена Ашимбаева на должность председателя палаты.
Кандидатура Ашимбаева на должность спикера сената была предложена ранее президентом страны.
Маулен Ашимбаев родился 28 января 1971 года. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Университет Тафтса, Школу права и дипломатии имени Флетчера (США). Экономист - преподаватель политэкономии, магистр международных отношений. Кандидат политических наук.
В 1993-1994 годы работал в системе Министерства печати и массовой информации.
С мая 1994 года по март 1995 года - помощник депутата Верховного Совета Республики Казахстан.
С июня по ноябрь 1995 года - консультант аппарата Совета безопасности Республики Казахстан.
С ноября 1995 года по апрель 1999 года - старший эксперт, заведующий сектором, первый заместитель руководителя центра анализа и стратегических исследований администрации президента Республики Казахстан.
С апреля 1999 года по май 2000 года - заведующий аналитическим центром Совета безопасности Республики Казахстан.
С мая 2000 года по февраль 2002 года - заведующий аналитическим центром Совета безопасности Республики Казахстан - директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.
С февраля 2002 года по май 2005 года - директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.
С мая 2005 года по апрель 2006 года - заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.
С апреля 2006 года по октябрь 2011 года - заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан.
С января 2012 года по февраль 2018 года - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан пятого, шестого созывов, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности.
С февраля 2018 года по июнь 2019 года - первый заместитель председателя партии Nur Otan.
С июля по декабрь 2019 года - помощник президента Республики Казахстан.
C декабря 2019 года по май 2020 года - первый заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан.
В мае 2020 года указом президента Республики Казахстан назначен депутатом сената парламента, избран председателем сената парламента РК.
24 января текущего года переизбран депутатом сената РК.
Дополнено 26.01.2023, 11.19
Заместителем председателя сената парламента РК избран Асанов Жакип. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.
В период с 2016 по 2017 год Асанов занимал должность генерального прокурора РК. До декабря 2022 года занимал должность председателя Верховного суда РК.
Дополнено 26.01.2023, 12.00
В ходе заседания также были избраны главы постоянных комитетов сената.
Так, Андрей Лукин избран главой Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.
Султанбек Макежанов возглавил Комитет по финансам и бюджету стал.
Аскар Шакиров избран председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.
Руководителем Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству стал Суиндик Алдашев.
Комитет по социально-культурному развитию и науке возглавил Нурторе Жусип.
Али Бектаев стал председателем Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.
26.01.2023, 10:21 44186
Токаев предложил на должность председателя сената кандидатуру Маулена Ашимбаева
Маулен Ашимбаев возглавляет сенат с мая 2020 года
Фото: senate.parlam.kz
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе выступления на заседании сената президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил на должность председателя палаты кандидатуру Маулена Ашимбаева.
Как вы знаете, моим указом Маулен Сагатханович Ашимбаев был назначен депутатом сената. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Конституции предлагаю на должность председателя сената кандидатуру Маулена Сагатхановича Ашимбаева", - сказал президент.
Токаев отметил, что на посту председателя палаты Ашимбаев зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.
Он хорошо знаком с законотворческой деятельностью, имеет большой опыт работы в сфере государственного управления. Поэтому считаю его достойным занять должность спикера сената", - добавил глава государства.
Напомним, Маулен Ашимбаев возглавляет сенат с мая 2020 года. 24 января 2023 года Токаев переназначил его сенатором.
26.01.2023, 10:05 43176
В стране не будет места проявлениям политического радикализма, экстремизма - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании сената парламента Республики Казахстан.
В целом любые выборы являются своеобразным тестом на политическую зрелость общества. В обществе разворачиваются острые дискуссии. Моя принципиальная позиция заключается в том, что критика власти является неотъемлемой частью гражданского общества, и Казахстан здесь не исключение. Предпринятые нами меры по трансформации и модернизации общества соответствуют чаяниям народа, и реформа будет продолжена", - сказал глава государства.
При этом он подчеркнул, что критика власти не должна быть огульной, но конструктивной.
Любым проявлениям политического радикализма, экстремизма не будет места в нашей стране. Демократия - это в первую очередь ответственность за свои слова и действия. Мы все живем в одном общем доме. Поэтому каждый гражданин, любой общественный деятель, все политические силы должны осознавать свою прямую ответственность за будущее страны", - заявил Токаев.
Обращаясь к соотечественникам, он подчеркнул, что в условиях беспрецедентно сложной геополитической ситуации в мире "только от нас самих, от нашего единства и сплоченности зависят мир и благополучие на нашей священной земле".
Говоря о предстоящей электоральная кампании, президент отметил, что это обычная демократическая процедура.
В Казахстане многообразие мнений ничем не ограничено. Разрешено все, что не запрещено законом. Однако есть одна вещь, о которой мы все должны помнить. Выборная кампания должна не разделить, а объединить страну. Хочу вновь призвать кандидатов воздержаться от действий, которые могут посеять смуту в обществе. Неосторожное слово или необдуманный шаг могут пагубно сказаться на будущем всей страны. Это должен понимать каждый наш соотечественник", - высказался Токаев.
По словам главы государства, выборы в мажилис и маслихаты откроют новую веху в истории парламентаризма в Казахстане.
Благодаря работе партий расширились возможности защиты интересов различных слоев общества. Все это обеспечивает стабильность и эффективность политической системы", - убежден президент.
Президент добавил, что избирательная кампания в мажилис и маслихаты станет завершающим этапом комплексной перезагрузки ключевых государственных институтов. Он отметил большое значение перехода на смешанную модель формирования Мажилиса и маслихатов с точки зрения защиты интересов всех социальных групп.
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