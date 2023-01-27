В СКО выявлено хищение средств по госпрограмме в особо крупном размере  

Фото: primeminister.kz

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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сделал замечание главе ведомства Багдату Мусину за плохое качество интернета в Казахстане.





Вы сами видите, сколько возмущений и жалоб от казахстанцев на низкое качество интернета и обеспечения мобильной связью. Хорошее соединение иногда отсутствует даже в крупных городах. Сейчас все можно сделать с помощью мобильного телефона, но порой это невозможно из-за отсутствия интернета. Эту проблему надо решать", - подчеркнул Смаилов.





Он отметил, что, несмотря на работу по внедрению связи 5G, которой в первую очередь планируется охватить города республиканского значения и областные центры, важно продолжать развитие стандартов 3G и 4G в регионах.





У молодых людей в регионах должны быть все возможности для изучения передового опыта и развития инновационного мышления, а также необходимая техническая инфраструктура для реализации своих идей и успешного выхода на международные рынки. Для решения этой задачи министерству нужно проработать с акиматами вопрос открытия и поддержки технологических хабов по модели Astana Hub во всех регионах страны", - заявил премьер-министр.





Премьер-министр также поручил МЦРИАП разработать и до 1 марта принять дорожную карту по становлению Казахстана цифровым региональным хабом. В ней должны быть отражены шаги по строительству трансграничных оптоволоконных магистралей (проекты "Каспий ВОЛС", "Запад-Восток" и др.), соединяющих Европу и Восточную Азию через территорию нашей республики, и по запуску сопутствующих центров обработки данных.





В заключение Алихан Смаилов отметил важность централизации всех информационных систем госорганов на платформе Smart Data Ukimet, дальнейшего расширения перечня проактивных госуслуг, принятия комплексных мер по обеспечению национальной информационной безопасности, а также интеграции космических технологий в экономику.





В свою очередь глава ведомства Багдат Мусин выступил с докладом об итогах деятельности за 2022 год, а также о дальнейших планах ведомства.





По словам главы МЦРИАП, в Казахстане планируется:





Создать суперЦОНы





Анализ работы ЦОНов показал, что после получения в них услуг граждане продолжают обращаться в другие инстанции: ЕНПФ, коммунальные предприятия, акиматы и т.д.





Все эти организации мы хотим сконцентрировать в одном здании, чтобы все потребности граждан решались в одном месте. На сегодня мы с акиматом Астаны договорились, что это будет единое пространство, то есть суперЦОН для комфортного и качественного обслуживания граждан", - рассказал Мусин.





Создать "белый лист" сайтов на случай ЧС





Эти сайты не будут блокировать при чрезвычайных ситуациях. В список должны войти жизненно-важные интернет-ресурсы, такие как сайт электронного правительства egov.kz и интернет-банкинг.





Они должны быть доступны бесперебойно в любое время", - заявил Мусин.





Провести оптоволокно в 3 тысячи населенных пунктов





Специальные гранты для подключения населения и бизнеса к высокоскоростному интернету предоставит Всемирный банк совместно с МЦРИАП. В настоящее время, по словам Мусина, из 6290 сел в Казахстане подключены к широкополосному мобильному интернету 4858.





Речь идет не только об административных зданиях (школы, больницы и акиматы), но прежде всего о подключении конкретных домохозяйств к высокоскоростному интернету", - пояснил Мусин.





Строительство сетей мобильной связи 5G в 20 городах Казахстана





По словам главы МЦРИАП, международный опыт показывает, что развитые страны активно инвестируют в инфраструктуру связи.





Проведенный нами первый аукцион по 5G показал большой интерес рынка инвестировать в передовые окупаемые проекты", - заявил Мусин.





Он также рассказал о мерах борьбы с интернет-мошенничеством. Одной из них станет определение подменных номеров с дальнейшей их блокировкой.





Напомним, в минувшем году президент Токаев на расширенном заседании правительства назвал неудовлетворительной работу Мусина по созданию национального банка данных.